"Bomo videli, nič mi ne diši, da bi bil tako dolgo zdoma. Prihodnjo sezono se bomo spet lotili dveh tritedenskih preizkušenj, v prihodnje pa ostajajo odprte različne možnosti. Morda si bom želel spet nastopiti le na eni tritedenski dirki, morda na nobeni," je povedal Pogačar.

"Ni potrebe po tem, da bi si delal sovražnike tam, kjer sem doma"

"Naskok na zmago na vseh treh tritedenskih dirkah v sezoni je izvedljiv, vendar spoštujem svoje moštvene kolege," je v zvezi s tem še dejal Pogačar. "Vemo, da ima ekipa UAE potencial za zmago na grand touru, tudi ko me ni zraven. Ni potrebe po tem, da bi bil požrešen znotraj svoje ekipe in si delal sovražnike tam, kjer sem doma."

Foto: Guliverimage

Šestindvajsetletnik s Klanca pri Komendi je letos tekmoval 58 dni in slavil 25 zmag. Pogačar je letos v last dobil tri najbolj cenjene majice v kolesarstvu. Giro je končal odet v rožnato majico, Tour je končal v rumenem, po zmagi na svetovnem prvenstvu ima še mavrično majico.

"Mavrično majico nosiš na vseh dirkah vso sezono, v njej vedno izstopaš"

"Rožnata in rumena majica sta lepi, vendar ju v enem letu lahko nosiš največ po tri tedne. Mavrično majico nosiš na vseh dirkah vso sezono, v njej vedno izstopaš, vedno gledajo nate kot na svetovnega prvaka," je dejal Pogačar, ki je še enkrat podoživel trenutke zmagoslavja, ko je po napadu 101 kilometer pred ciljem postal prvi Slovenec z naslovom svetovnega prvaka v cestnem kolesarstvu v najelitnejši konkurenci.

Njegovo veselje je bilo izjemno tudi zaradi načina, kako je zmagal: "Dve uri in pol je bilo zelo napeto. Nisem si predstavljal, da bom kdaj v karieri v takšnem pobegu," je povedal Pogačar. Z reprezentanco so proslavili uspeh. "Noč po zmagi v Zürichu je bila pestra, ni šlo samo za eno pivo," je dodal.

"Pred letom ali dvema sem imel občutek, kot da me Slovenija noče za svojega"

Pogačar ima vse širšo navijaško bazo, tudi v Sloveniji, kjer mu nekateri še vedno zamerijo, ker je na dirki po Franciji leta 2020 premagal Primoža Rogliča. To ga ni pustilo ravnodušnega: "Pred letom ali dvema sem imel občutek, kot da me Slovenija noče za svojega. Mislim, da mi zdaj ne manjka navijačev med rojaki, so pa običajno bolj izpostavljeni tisti, ki širijo negativnost. Nekaj negativnosti še vedno čutim po spletnih forumih, vendar vedno manj."

"Upam, da se bodo počasi vsi zavedali, kaj smo skupaj dosegli v Sloveniji. Kaj je začel Primož Roglič, ki sem se mu potem pridružil jaz, pa tudi Matej Mohorič, Jan Tratnik, Domen Novak in drugi." Foto: Guliverimage

O Rogliču: Vedno sem se veselil njegovih zmag in si mislil, da je ta dedec nor

"Upam, da se bodo počasi vsi zavedali, kaj smo skupaj dosegli v Sloveniji. Kaj je začel Primož Roglič, ki sem se mu potem pridružil jaz, pa tudi Matej Mohorič, Jan Tratnik, Domen Novak in drugi. To, kar imamo zdaj, je neverjetno. Dvomim, da bo ta izjemna doba slovenskega kolesarstva trajala zelo dolgo," razmišlja Pogačar, ki, kot pravi, "z Rogličem nikoli ni imel težav".

"Vedno sem se veselil njegovih zmag in si mislil, da je ta dedec nor. Nato sem ga malo bolje spoznal in videl, da je res nor, vendar v dobrem smislu," je dejal Pogačar, ki ga ne motijo vprašanja o dopingu.

"Ko bomo navijači mi, ki zdaj dirkamo, morda mladih kolesarjev ne bodo več spraševali o dopingu," upa Pogačar, ki tudi po končani tekmovalni karieri želi ostati povezan s tem športom, v Pogi Teamu ali kje drugje. "V kolesarstvu bi rad preprosto ostal, ker je lep šport."