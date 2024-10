Za Primožem Rogličem je še eno leto, ki je vsebovalo tako vzpone kakor tudi padce. Vrhova je dosegel na njegovi Vuelti, ki jo je v velikem slogu osvojil četrtič v karieri, prav tako se lahko pohvali z zmago na Kriteriju po Dofineji. Na žalost pa tudi letošnje leto ni minilo brez padcev. Ti so se zvrstili na Dirki po Baskiji in Dirki po Franciji, obe dirki je predčasno končal.

Septembra je nato pomagal Tadeju Pogačarju pri njegovem izjemnem napadu na svetovnem prvenstvu v Zürichu, kjer se je odpeljal do prestižne mavrične majice.

Roglič je imel v oktobru še v načrtu nastop na zadnjem spomeniku sezone Dirki po Lombardiji, vendar je po dveh italijanskih klasikah v začetku meseca videl, da telo nima energije za vidnejši domet. Zato se je odločil zaključiti sezono in se posvetiti počitku ter pripravam na leto 2025.

"Morda je bolje, da si za vrhunec izberem kakšen drug cilj"

"V življenju niso le uspehi in lepi trenutki, ampak tudi padci. Kar šteje, je to, da se vedno pobereš," je dejal Roglič v pogovoru za RaiSport: "Znova in znova moraš preizkušati, glavno pa je, da imam v mislih, da se bodo stvari postavile na pravo mesto. Zato je lažje iti naprej."

Foto: Ana Kovač

Na odgovor, kako bo natančno izgledala njegova pot v letu 2025, kar zadeva dirke, na katerih bo tekmoval, bo treba še nekoliko počakati. A je dal vedeti, da bo zagotovo nastopil na Dirki po Franciji: "Tour je zagotovo na mojem koledarju, vendar ne morem reči, da bo moj osrednji cilj. Morda je bolje, da si za vrhunec izberem kakšen drug cilj in se bo Tour enostavno le zgodil. Tudi druge dirke so še. Našel bom svoje izzive."

Nedavno je na prireditvi Zlati krog s Primožem Rogličem dal vedeti, da je zanj mikaven tudi Giro d'Italia, ki ga je osvojil pred dvema letoma in bo letos v Novi Gorici obiskal tudi Slovenijo. Več bo jasno, ko bodo organizatorji naslednji mesec razkrili celotno traso in se bo s strokovnjaki, ki jih ima ob sebi, posvetoval glede morebitnega nastopa na tritedenski italijanski dirki.

Čeprav bo čez natanko teden dni dopolnil 35 let, o upokojitvi razumljivo še ne razmišlja. Vendarle je kolesarsko še vedno "svež", ker je toliko kasneje vstopil v ta svet, potem ko je presedlal iz smučarskih skokov. Da trdo dela, je jasno kot beli dan, zato lahko od njega še vedno veliko pričakujemo: "O upokojitvi ne razmišljam. To ni nekaj, kar bi me lovilo. Tekmoval bom toliko časa, dokler bom imel motivacijo in me bo dirkanje veselilo. Ne želim preveč gledati v prihodnost. Živim za zdajšnji trenutek."