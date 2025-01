V novomeški družbi Adria Mobil v zadnjem času opažajo umirjanje trga počitniških vozil, predvsem pri počitniških prikolicah, beležijo pa porast naročil avtodomov in vanov. Vseeno odpuščanj v tem trenutku ne načrtujejo. Priložnosti bodo iskali z vlaganji v razvoj novih izdelkov in intenzivnejšim prodajnim pristopom, pravijo.

V času epidemije covid-19 je evropska industrija počitniških vozil beležila izrazito rast. Zaradi specifičnih okoliščin je takrat obseg novih registracij dosegel nekaj manj kot 260 tisoč enot, kar je predstavljalo skoraj 30-odstotno rast glede na dolgoletno povprečje. Hkrati pa se je zaradi motenj v oskrbovalnih verigah panoga, podobno kot preostala industrija, soočala s številnimi izzivi pri proizvodnji, so za STA navedli v Adrii Mobil.

V zadnjem času opažajo, da se trg počitniških vozil umirja, kar je po njihovi oceni glede na preteklo povečano povpraševanje pričakovano. Najizraziteje se trg umirja pri naročilih počitniških prikolic, kjer so zaloge na trgu nekoliko večje. "Po drugi strani pa smo lahko zadovoljni z dejstvom, da v segmentu avtodomov in vanov beležimo porast naročil, kar je v skladu s trenutnimi trendi na trgu," so dejali.

Odpuščanj ne načrtujejo

V podjetju, ki zaposluje skupno 1.200 ljudi, odpuščanj v tem trenutku ne načrtujejo. Trenutno je namreč zaposlenost skladna s poslovnimi načrti, ki jih imajo za prihodnje obdobje. Kot pravijo, bodo priložnosti iskali predvsem z vlaganji v razvoj novih izdelkov in intenzivnejšim prodajnim pristopom na nekaterih vzhodnoevropskih trgih, ki kažejo večji prodajni potencial. "Nenazadnje bomo poskušali kupce navdušiti tudi z razvojem posebne edicije jubilejnih produktov, ki jih bomo trgu ponudili v letošnjem letu, v katerem blagovna znamka Adria obeležuje že 60 let svojega obstoja," so navedli.

Za prihodnje leto pričakujejo, da se bo evropski trg počitniških vozil stabiliziral na ravni pred epidemijo, kar pomeni obseg registracij okoli 200 tisoč. "Spodbudno je tudi dejstvo, da interes kupcev ostaja velik, kar potrjuje množičen obisk sejmov lansko jesen, manj ugoden vpliv na gibanje trga pa imajo aktualne gospodarske in politične razmere v Evropi in širše," so še povedali.

V družbi so sicer poslovno leto 2022/2023 (poslovno leto pri njih traja od 1. septembra do 31. avgusta) sklenili s prodajo 15.100 počitniških prikolic, avtodomov in vanov, realiziranimi prihodki v višini 572 milijonov evrov in dobičkom iz poslovanja v višini 45 milijonov evrov.