"Pogijevi fantje", belgijski navijači, ki stiskajo pesti za Slovenca, Tadeja Pogačarja

"Super prva etapa za Pogija in ekipo," nam je na dan 1. etape dirke Po Sloveniji že pred dogovorjenim terminom za intervju prek sodobnih komunikacijskih kanalov javil Jeroen Mahieu, 36-letni Belgijec, voznik viličarja, ki je velik oboževalec Tadeja Pogačarja, številke ena svetovnega kolesarstva.

Odmevna Dirka po Baskiji

Njegovo občudovanje kolesarske številke ena ni novo. "Tadeja sem prvič videl na Dirki po Baskiji leta 2019. Takoj me je navdušil. Kljub temu da je bil to šele njegov začetek na dirkah svetovne serije, smo lahko takoj videli, da je konkurenčen in da je na gorskih etapah povsem v stiku z najboljšimi (2. mesto v etapi, šesto mesto v skupni razvrstitvi, op. a.).

"Kolesarstvo spremljam že vrsto let. Tudi moj oče je bil namreč kolesar in skupaj že dolga leta spremljava dirke, a takega talenta še nisem videl. Ko sem videl Tadeja, sem se takoj odločil, da ustanovim navijaški klub. Takšnega kolesarja res še nisem videl." Foto: Belgijski navijaški klub Tadeja Pogačarja

Takoj mi je bil zelo všeč in takoj sem vedel, da bo nekaj posebnega. Kolesarstvo spremljam že vrsto let. Tudi moj oče je bil namreč kolesar in skupaj že dolga leta spremljava dirke, a takega talenta res še nisem videl. Ko sem videl Tadeja, sem se takoj odločil, da ustanovim navijaški klub. Takšnega kolesarja še nisem videl," nam je prek Zooma navdušeno pripovedoval 36-letni belgijski navijač Jeroen Mahieu, ki je ustanovni član belgijskega navijaškega kluba.

Foto: Belgijski navijaški klub Tadeja Pogačarja

"Prvi navijaški klub Tadeja Pogačarja v Belgiji. To bi rad še posebej poudaril."

In če je on prvi član kluba, je njegov brat drugi, in tu se družinska navijaška zgodba še ne konča.

"Za Tadeja navija vsa naša družina, o delovanju kluba pa sem obvestil tudi Tadejeva starša. Sicer pa smo mi prvi navijaški klub Tadeja Pogačarja. To bi še posebej rad poudaril, saj je zdaj kar precej navijaških klubov, ki nas skušajo kopirati.

Mnogi so za Tadeja začeli navijati šele po njegovi prvi zmagi na Dirki po Franciji, a mi smo nanj opozarjali že prej, in na to sem zelo ponosen. Zdaj bi rad vpeljal še članstvo, da klub postavimo še stopnico višje, in da se Tadejevi navijači srečujemo, hodimo na dirke z opaznimi navijaškimi rekviziti, da nosimo lepe kape z napisom Pogiboys, da nas ljudje prepoznajo in podobno," je poudaril naš sogovornik, ki je redno spremljal tudi dogajanje na nedavni dirki Po Sloveniji.

"Tadej je nazaj"

"Tadej je nazaj! Dolgo ga ni bilo na dirkah, a kot je videti, je spet v izjemni formi, kar me zelo veseli," se mu je smejalo po uvodni etapi od Nove Gorice do Postojne, v kateri je Pogačar etapno zmago prepustil svojemu moštvenemu kolegu in najpomembnejšemu pomočniku v gorskih etapah Rafalu Majki.

Mahieu je navijaški klub Tadeja Pogačarja, ki povezuje belgijske navijače slovenskega kolesarskega genija, ustanovil 20. aprila 2019.

"Naše število počasi, a vztrajno raste. Zdaj nas je že nekaj sto. Žal smo sami moški, a računamo tudi na dekleta. Po novem se srečujemo v lokalnem pubu v mestu Wervik v Zahodni Flandriji, kjer živim."

Pogačarjev agent Alex Carrera je pohvalil profil belgijskih navijačev na Facebooku in jim podaril dres UAE z zahvalo in avtogramom Pogačarja. Foto: Belgijski navijaški klub Tadeja Pogačarja Tadeja do zdaj v živo še ni srečal, je pa večer pred letošnjo izvedbo dirke Po Flandriji v hotelu, kjer je bila nastanjena ekipa UAE, spoznal njegovega agenta Alexa Carrero.

"Alex je pohvalil našo stran na Facebooku in nam podaril dres ekipe UAE s podpisom Pogačarja in njegovo zahvalo za podporo. Pozneje sem prav na njegovo pobudo ustanovil še profil na Instagramu, kjer lahko spremljate naše dejavnosti," je pozval sogovornik, ki ga pri Pogačarju navdušuje več dejavnikov.

Od njegove sposobnosti grizenja navkreber, sprinta in vsesplošne sposobnosti manevriranja na kolesu, še najbolj pa njegova samozavest ob napadih, ki jih uprizarja.

Nepozabne bele ceste

"Nikoli ne bom pozabil dirke Strade Bianche in njegovega napada 52 kilometrov pred ciljem. Tista poteza je bila naravnost legendarna. Tega ni storil še nihče," je navdušen Mahieu.

Prav tako nikoli ne bo pozabil Dirke po Franciji leta 2020, ko je Pogačar po vesoljsko odpeljanem kronometru v predzadnji etapi Primožu Rogliču odvzel že skoraj zagotovljeno zmago.

"Ko sem leta 2019 ustanovil navijaški klub, sem svojemu očetu rekel, da bo Tadej zmagal na svojem prvem ali drugem Touru. Oče se s tem ni strinjal in ni verjel, da bi mu lahko kaj takega uspelo. Jaz sem v to verjel, a me je vseeno presenetilo, da mu je to uspelo že na prvem. Bolj sem računal na drugega, a še bolje, da je dobil oba."

Dirko Strade Bianche je dobil s samostojnim napadom 52 km pred ciljem. Foto: Guliverimage

Jeroen Mahieu si je letos poleg Dirke po Flandriji v živo ogledal tudi kolesarski spomenik Liege−Bastogne−Liege, ki ga je Pogačar zaradi smrti v družini zaročenke Urške Žigart izpustil, julija se odpravlja na Dirko po Franciji, prihodnje leto pa načrtuje obisk Slovenije.

Jeroen Mahieu v družbi Alena Milavca, osebnega fotografa Tadeja Pogačarja, s katerim sta se povsem po naključju spoznala v Belgiji, dan pred začetkom Dirke po Flandriji, ko je Milavec potreboval prevoz do starta dirke, naš sogovornik pa mu je prijazno ponudil pomoč. "Alen je takrat naredil zelo lepo reklamo za Slovenijo. Povedal je, da imate zelo lepe in visoke gore, česar v Belgiji nismo vajeni, in morje. Seveda se moram prepričati na lastne oči," je dejal najbolj strasten belgijski navijač, ki seveda upa, da bo prej ali slej srečal tudi svojega idola. Foto: Belgijski navijaški klub Tadeja Pogačarja

