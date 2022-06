Nizozemska ekipa Jumbo-Visma na Dirko po Franciji, ki se bo 1. julija začela v Kobenhavnu na Danskem, pošilja Primoža Rogliča in Jonasa Vingegaarda, ki bosta njihova glavna aduta za rumeno majico, in Wouta Van Aerta, ki je že napovedal naskok na zeleno majico najboljšega po točkovanju.

Our team for the upcoming Tour de France⤵️ pic.twitter.com/7ekdS2w0II — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) June 21, 2022

Rogliču in Vingegaardu bosta pri uresničevanju njunih ambicij v gorskih etapah pomagala Sepp Kuss in Steven Kruijswijk, Van Aertu pa bodo pri lovu na točke na letečih ciljih in etapnih zmagah v oporo Christophe Laporte, Tiesj Benoot in Nathan Van Hooydonck.

To pomeni, da so s seznama odpadli Mike Teunissen, Robert Gesink in Rohan Dennis, ki naj bi imel zagotovljeno mesto v ekipi za dirko leta, a je zaradi okužbe s covidom-19 ostal brez pomembnega preizkusa forme na Dirki po Švici, zdaj pa tudi brez mesta med elitno osmerico.

"Imamo več ambicij, zato smo izbrali kolesarje, ki se znajdejo na različnih terenih," je v izjavi za javnost sporočil športni direktor ekipe Jumbo-Visma Merijn Zeeman.

"Naše kapetane moramo varno pripeljati skozi prvi naporen teden, hkrati pa v gorskih etapah otežiti delo ostalim favoritom za skupni seštevek. Tudi Wout si zasluži zadostno podporo pri svojem lovu na etapne zmage in zeleno majico. Ekipa je pripravljena in po našem mnenju sposobna uresničevati svoje ambicije na najboljši možni način," je prepričan Zeeman.

Osmerica bo nosila "umetnino"

Kolesarji Jumbo-Visme bodo na letošnjem Touru oblečeni v posebne drese, ki spominjajo na slikarsko umetnino. Kot so sporočili iz podjetja AGU, ki je sponzor oblačil pri tej nizozemski ekipi, so v dres, ki so ga poimenovali umetnina, s pomočjo umetne inteligence vključili 50 slikarskih del nizozemskih slikarjev Rembrandta, Vermeerja in Van Gogha.

Za spremembo videza so se odločili zato, ker je njihov tradicionalni dres (v rumeni barvi, z dodatkom črne) preveč podoben rumeni majici vodilnega na dirki.