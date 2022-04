Roglič in Vingegaard bosta na Touru oblečena v "mojstrovino"

Pri nizozemski kolesarski ekipi Jumbo-Visma so za letošnjo Dirko po Franciji, tako za moško kot žensko izvedbo, pripravili posebne drese, v katerih so združili 50 slikarskih umetnin treh največjih nizozemskih slikarjev. Dres, ki so ga poimenovali umetnina, bosta na Touru nosila tudi Primož Roglič, kapetan ekipe, in sokapetan Jonas Vingegaard.

Pri Jumbo-Vismi so se za spremembo videza odločili zato, ker je njihov tradicionalni dres (v rumeni barvi, z dodatkom črne) preveč podoben rumeni majici vodilnega na dirki.

Kot so sporočili iz podjetja AGU, ki je sponzor oblačil pri ekipi Jumbo-Visma, so v dres, ki so ga poimenovali umetnina, s pomočjo umetne inteligence vključili 50 slikarskih del nizozemskih slikarjev Rembrandta, Vermeerja in Van Gogha.

The inspiration for the new Jumbo-Visma jersey. pic.twitter.com/AKvcKr48Mb — Cycling out of context (@OutOfCycling) April 14, 2022

Dres so za Tour spremenili tudi lani. Takrat so v dizajn vključili imena podpornikov ekipe.

"Lani smo s podjetnem AGU pripravili našo prvo posebno izdajo dresa Tour de France. Našim navijačem smo omogočili, da so del naše poti, tako da smo njihova imena dodali na naš uradni dres. To nam je dalo navdih, da smo letos naredili še korak dlje," je predstavitev dresa pozdravil vodja ekipe Jumbo-Visma Richard Plugge. "Vznemirljivo je videti, da smo z inovacijami lahko razvili dres, ki ga navdihujejo trije nizozemski mojstri. Je popoln primer naše dediščine in naših prihodnjih ciljev," je dodal.

Posebni komplet, ki vključuje kape in rokavice, je na voljo še danes. Dres lahko vključuje ime kupca ali ime katerega od kolesarjev Jumbo-Visme.

Dirka po Franciji se bo začela 1. julija, ženska izdaja Toura (Tour de France Femmes) pa 24. julija.

