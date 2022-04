Se bo Tratnik kmalu pridružil Rogliču?

32-letnemu Janu Tratniku, ki velja za izredno raznovrstnega kolesarja in požrtvovalnega pomočnika, ki pa zna dirkati tudi za svoj rezultat, ko dobi proste roke in zeleno luč ekipe, se pogodba pri ekipi Bahrain Victorious izteče konec tega leta. Enako velja še za deset kolesarjev, med njimi so tudi Domen Novak, Dylan Teuns in Wout Poels. Glede na prestopne roke v kolesarstvu bi Nizozemci prestop lahko potrdili šele avgusta.

Foto: Guliverimage

Belgijski portal še poroča, da je Tratnik več kot le Rogličev rojak, je tudi njegov dober prijatelj, Zasavec pa se seveda ne bi branil slovensko govorečega kolega v svoji ekipi.

Tratnik je letošnjo sezono začel izjemno. Tako na dirki Milano–Sanremo kot na Dwars door Vlaanderen je osvojil deveto mesto, odličen 12. pa je bil na Dirki po Flandriji in dirki Amstel Gold race.

Ta konec tedna bo spet v akciji. V soboto bo nastopil na 62. izvedbi enodnevne belgijske dirke Brabantska puščica (205 km, 2.000 višinskih metrov, 25 vzponov), kjer bo glavno orožje ekipe Bahrain-Victorious.