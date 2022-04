Rogliča v Baskiji ovirala "boleča poškodba"

"Bilo je težko, imel sem svoje težave. Preprosto nisem bil dovolj močan, da bi se držal najboljših," je bil sprva po naporni sobotni kraljevski etapi, v kateri je pomagal moštvenemu kolegu pri Jumbo-Vismi, Dancu Jonasu Vingegaardu, in zanj sprožil odločilni napad na tedaj vodilnega Belgijca Remca Evenepoela na najtežjem klancu etape, skrivnosten 32-letni Kisovčan.

"Že pred to dirko sem imel težave"

"Zdaj moramo najprej natančno preveriti to koleno in ugotoviti, v čem je problem." Foto: Guliverimage Nato pa je le pojasnil, kakšne so pravzaprav bile te "težave". "Že pred to dirko sem imel težave z mišico za kolenom in skozi teden teh seveda nisem odpravil, saj to ni bil teden za počitek," je razlagal v cilju v Arrateju. Vsak obrat pedala je bil boleč, je priznal: "Boleče je, zdaj pa se moram posvetiti okrevanju, poskrbeti moram, da se bom na kolesu spet počutil udobno in se pripravil na naslednje dirke."

Nobena skrivnost ni, da bo za Rogliča najpomembnejša dirka sezone francoski Tour, na katerem bo eden od glavnih konkurentov dvakratnemu zmagovalcu Tadeju Pogačarju. Rogličeva sezona je podrejena Dirki po Franciji, a je v Baskiji vseeno poskušal pokazati kar največ: "Resnično sem ta teden dal vse, kar zmorem. Užival sem med navijači, trudil sem se za ekipo."

Najprej sanacija poškodbe, nato novi izzivi

"Zdaj moramo najprej natančno preveriti to koleno in ugotoviti, v čem je problem. Nato pa stvar popolnoma pozdraviti, da ne bo več nobenih težav. Nato pa naprej k novim izzivom" je še povedal drugi najboljši kolesar na svetovni lestvici, ki ima do julijskega Toura v programu še Valonsko puščico (20. april), klasiko Liege – Bastogne – Liege (24. april) in Kriterij po Dofineji (od 5. do 12. junija).

