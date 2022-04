Nemška tiskovna agencija se opira na španske medije, ki citirajo nizozemsko moštvo in univerzitetno bolnišnico v Bilbau.

Vader, sicer nekdanji gorski kolesar je grdo padel na spustu po enem od številnih klancev v petkovi predzadnji etapi. Sprva so se v medijih pojavljale informacije, da naj bi bil 26-letnik v kritičnem stanju, a je to nizozemsko moštvo še v petek zanikalo.

Preocupación por la salud del ciclista Milan Vader tras un grave accidente: sufrió múltiples fracturas y está en coma inducido https://t.co/qGpfMcDrKB — Infobae América (@infobaeamerica) April 9, 2022

Na družbenih omrežjih so pri Jumbo-Vismi zapisali, da je Vader v stabilnem stanju, danes pa so španski in nizozemski mediji pisali, da so morali 26-letnika operirati zaradi težav z vratno arterijo. Od takrat je v umetni komi.

Bronasti z evropskega prvenstva v olimpijskem krosu leta 2019 ter nizozemski državni prvak v tej disciplini v letih 2019 in 2020 ima po informacijah iz bolnišnice obenem tudi več zlomljenih vretenc, zlomil pa si je tudi ključnico in lopatico, piše dpa.

