Italijanski športnik po grozljivem padcu v umetni komi

23-letni Italijan Lorenzo Bonicelli je v Essnu v Nemčiji pri trojnem saltu nazaj z obročev pristal prekratko in padel neposredno na vrat. Po grdem padcu so ga odnesli na nosilih, ga odpeljali v bolnišnico in po nujni operaciji dali v medicinsko umetno komo. Italijanska ekipa, vidno pretresena, se je takoj umaknila s tekmovanja.

"Njegovo stanje bo znano šele čez vsaj deset dni. Celotna gimnastična družina moli in navija za popolno okrevanje," je na Facebooku zapisal nekdanji direktor Mednarodne gimnastične zveze (FIG) Steve Butcher.

Italijanska gimnastična zveza (FISG) pa je o incidentu dejala: "Triindvajsetletnika iz Lecceja so po padcu takoj oskrbeli zdravniška ekipa nemške organizacije ter zdravstveni uradniki FISU in CUSI, nato pa so ga prepeljali v bližnjo univerzitetno bolnišnico. Tehnično osebje, ki je spremljalo misijo GAM v Nemčiji, se je zaradi razumljive čustvene stiske preostale ekipe odločilo, da ekipo umakne s tekmovanja. Medtem ko čakajo na uradna zdravniška poročila, celotna FGI izraža Lorenzu podporo in mu želi hitro okrevanje. Vse dobro," so zapisali.