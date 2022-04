Milan Vader se je pri padcu huje poškodoval, zlomil si je ključnico, ramensko lopatico, zlomljeno pa ima tudi hrbtenično vretence. Zaradi pritiska na karotidno arterijo je pod anastezijo, stanje pa je kritično, poroča nizozemski AD, 26-letni nekdanji gorski kolesar, deseti na olimpijskih igrah v Tokiu, je v bolnišnici v Bilbau, ob njem pa je zdravnik moštva Jumbo-Visma Robert Kempers.

Avstralec Lucas Hamilton (BikeExchange Jayco) je naredil napako na enem od ovinkov pri spustu z Gontzagaraigana, vanj je pripeljal prehitro in poletel prek zaščitne ograde v globel ob cesti.

😲😲😲 Lucas Hamilton suffers a 𝗱𝗿𝗮𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰 crash - thankfully the Australian is okay, which is great news 👍 #itzulia pic.twitter.com/Ht46uVtcQE

Ob tem se je čudežno izognil večjim poškodbam, je pa dolgo čepel v grmovju pod cesto, medtem ko je njegovo kolo odneslo še nekaj metrov nižje po strmem bregu. Nesrečni kolesar je potreboval veliko časa, da je naposled ob pomoči spremljevalnega osebja splezal nazaj na cesto, a je izgubil toliko, da se je odločil odstopiti z dirke.

Na izjemno strmem ciljnem vzponu etape pa sta se zapletla še Danec Jonas Vingegaard in Rus Aleksander Vlasov.

Aleksandr Vlasov and Jonas Vingegaard forgot that the cyclocross season ended a few months ago!

Insanely steep finish at the end of today's stage of #Itzulia pic.twitter.com/pIaqzjXH5r