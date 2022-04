Petkratni zmagovalec Dirke po Franciji Miguail Indurain je ob robu Dirke po Baskiji, kjer tudi po štirih etapah vodi Primož Roglič (Jumbo-Visma), spregovoril o slovenskih kolesarskih prvakih Tadeju Pogačarju (UAE Emirates) in Rogliču, kolesarjih, ki zadnja leta krojita razplet tritedenskih dirk.

Petkratni zmagovalec Dirke po Franciji Miguel Indurain pravi, da Primož Roglič ne bi smel preveč trošiti energije na dirkah pred Tourom. Foto: Reuters

57-letni Španec se je najprej dotaknil neverjetne predstave svojega rojaka, španskega kolesarja Ibona Ruiza iz ekipe Kern Pharma, ki je v 2. etapi Dirke po Baskiji kar 200 kilometrov vztrajal na begu, a ga je glavnina ulovila 400 metrov pred ciljem in mu uničila sanje o etapni zmagi, nato pa je spregovoril še o dirki na splošno in krojačih profesionalnega kolesarstva Rogliču in Pogačarju.

"Roglič ima ob koncu tritedenskih dirk vedno težave"

"Rogliču gre (na dirki po Baskiji) dobro, zelo rad ima tak tip dirk in nedvomno je favorit za končno zmago," je pohvalil Rogliča, ki je na Dirki po Baskiji do zdaj zmagal že dvakrat. V nadaljevanju pogovora je opozoril na zanimiv vidik, povezan z najpomembnejšo dirko v sezoni: "Če trošiš ogromno energije na dirkah skoz sezono, potem ti je bo zmanjkalo za Dirko po Franciji. Kolesarstvo se je spremenilo. Kolesarji znajo zelo dobro tempirati vrhunce, vidimo pa lahko, da ima Roglič ob koncih tritedenskih dirk vedno težave," je opozoril legendarni Španec, in to kljub temu, da je Roglič dobil zadnje tri izvedbe Dirke po Španiji in da je bil nepremagljiv tudi na zadnji etapi lanske Vuelte.

Indurain pravi, da je Tadej Pogačar rojen zmagovalec. Foto: Guliverimage

Prepričan je, da Rogličeve ambicije, da spomladanski del sezone začne odločno, igrajo pomembno vlogo v nadaljevanju sezone. "Mislim, da se mora naučiti tempirati formo, če želi zmagati na Touru," je prepričan Indurain.

"Pogačar je rojen zmagovalec"

Novinarji so ga vprašali tudi za mnenje o Pogačarju, ki je že od začetka sezone v izjemni formi. Zmagal je na Dirki po Združenih arabskih emiratih, italijanski klasiki Strade Bianche in etapni dirki od Tirenskega do Jadranskega morja ter se uvrstil med najboljših pet na kolesarskih spomenikih Milano-Sanremo in Dirki po Flandriji.

Na vprašanje o primerjavi Pogačarja z Eddyjem Merckxom je Indurain odgovoril, da gre za močne besede. "Eddy je bil najboljši in največji. Pogačarju gre dobro, a pot do tja je še dolga. Ali je podoben meni? Niti ne. Sam sem dirkal drugače tako v gorah kot na kronometrih. Pogačar je rojen zmagovalec in res rad pogosto zmaguje. Ima izjemen občutek, je zmagovalec in borec, a je šele na začetku poti," je sklenil Španec.