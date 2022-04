Rogličev moštveni kolega še vedno v bolnišnici

Nesrečni Milan Vader še okreva v bolnišnici v Bilbau. Foto: Guliverimage "Hvala vsem za dobre misli in lepe želje Milanu in njegovi družini. Milan je še vedno v bolnišnici v Bilbau, kjer ima dobro zdravniško oskrbo. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno," so zapisali pri Jumbo-Vismi in obljubili, da bodo o relevantnih novostih glede stanja nesrečnega kolesarja še naprej obveščali javnost.

Bronasti z evropskega prvenstva v olimpijskem krosu leta 2019 ter nizozemski državni prvak v tej disciplini v letih 2019 in 2020 si je zlomil več vretenc, pa tudi ključnico in lopatico, pred dnevi je bil še v umetni komi zaradi težav z vratno arterijo, novih podrobnejših informacij o njem pa za zdaj ni.

Navdušen nad napredkom v karieri in Primožem Rogličem

S 1. januarjem leta 2022 je postal polnokrvni član moštva Jumbo-Visma in bil ob tem sila vesel. "To je velik korak naprej v moji karieri," je povedal pred sezono. Že decembra lani pa je bil s svojim novim moštvom na pripravah v Gironi, kjer si je sobo delil prav s slovenskim zvezdnikom. "Za ekipo nisem odpeljal še nobene dirke in ko sem pogledal seznam sob, sem si rekel: 'Uf!' Moje srce je kar malo poskočilo, sobo sem si delil s Primožem Rogličem," se je spominjal trenutka s priprav.

Rogliča je nato spoznal veliko bolje in ugotovil, da je "čisto normalen fant": "Bilo je super, precej sproščen človek je, dobro sva se razumela in imela veliko zanimivih pogovorov. Takoj mi je bilo jasno, da se bom od njega lahko veliko naučil."

