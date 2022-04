Van Aert se vrača, a na Severnem peklu ne bo kapetan Jumbo-Visme

Prihajajoča nedelja je čas za tretji kolesarski spomenik sezone, na vrsti je epska klasika Pariz–Roubaix, izjemno zahtevna preizkušnja s številnimi brutalnimi tlakovanimi odseki, ki se je je skozi leta prijel vzdevek Severni pekel. Na tem bo trpel tudi Wout Van Aert, specialist nizozemskega moštva Jumbo-Visma za enodnevne dirke, a če bi bil Belgijec v normalnih razmerah vsekakor eden od najresnejših favoritov za zmago, tokrat ne bo tako.

Van Aert se namreč na dirke vrača po nekajtedenski odsotnosti, med katero je preboleval covid-19. Zdaj je spet zdrav, zaradi prisilnega premora in obvezne osamitve pa je njegova forma močno upadla, sporočajo iz Jumbo-Visme. Zato na francoski klasiki ne bo kapetan ekipe, temveč bo poskušal kar najbolj pomagati Christophu Laportu, Miku Teunissenu in Nathanu Van Hooydoncku.

"Pred vrnitvijo v tekmovalni pogon je opravil temeljite zdravniške preglede, posebej natančno so preverili stanje njegovega srca. Wout je zdrav, njegovo zdravstveno stanje je odlično, žal pa po tednih izolacije ni več v vrhunski formi. Stanje torej ni idealno, izpustil bo tudi ogled trase, a bo še vedno lahko odličen pomočnik," je nizozemskim medijem razlagal športni direktor Jumbo-Visme Merijn Zeeman.

Van Aert bo v ekipi ob Edoardu Affiniju, Timu Roosenu, Micku van Dijku, glavni aduti moštva na dirki Pariz–Roubaix pa bodo Francoz Christophe Laporte, Belgijec Nathan van Hooydonck in Nizozemec Miek Teunissen. Zadnji je prepričan, da bo ekipa z Van Aertom, četudi ne v najboljši formi, veliko močnejša. "Celo pomlad že dokazujemo, kako pomembno je imeti močno ekipo. Drug drugega priganjamo, da smo boljši. Res je kolesarstvo boj mož na moža, a imeti tako močne kolege je lahko velika prednost," pravi.

