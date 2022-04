Ameriški najstnik do prestižne zmage, svetovni prvak žrtev svoje ekipe

Zmagovalec enodnevne belgijske dirke Barbantska puščica (205,1 kilometra) je komaj 19-letni ameriški kolesar Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers). Kolesarji so morali na trasi od Leuvena do Overijsa premagati 25 klancev in skupno 2.034 višinskih metrov, pa nekaj odsekov s tlakovci, ki so bili zaradi dežja še zahtevnejši kot ponavadi, slovenske barve pa sta na 62. izvedbi dirke zastopala Jan Tratnik (Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (BikeExchange - Jayco).

Drugo mesto je danes zasedel Francoz Benoit Cosnefroy (AG2R Citroën), tretje pa Belgijec Tim Wellens (Lotto Soudal).

Žensko izvedbo Brabantske puščice, 141 kilometrov dolgo preizkušnjo od Saint-Pieters-Leeuwa do Overijsa, je dobila Nizozemka Demi Vollering (SD Worx). 22 sekund za njo je v cilj pripeljala Poljakinja Katarzyna Niewiadoma (Canyon/SRAM Racing), tretja pa je bila z istim časom Nemka Liane Lippert (DSM). Urša Pintar (UAE Team ADQ) je zasedla 37. mesto, za zmagovalko je zaostala slabih sedem minut, druga Slovenka na startu Urška Žigart (BikeExchange - Jayco) pa dirke ni končala.

Kaj se je dogajalo

Takoj po startu je uspelo uiti trojici, ki so jo sestavljali Belgijca Ludovic Robeet (Bingoal Pauwels Sauces WB) in Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise), pa Španec Ander Okamika (Burgos-BH), skupinica si je privozila že dobre tri minute prednosti pred glavnino, kakšnih 80 kilometrov pred ciljem pa so se začeli napadi favoritov.

Izoblikovala se je močna skupina z Britancem Benom Turnerjem in Američanom Magnusom Sheffieldom (oba Ineos Grenadiers), pa Belgijcem Victorjem Campeanertsom (Lotto SIudal), Italijanom Giacomom Nizzolom (Israel Premier Tech) in Dancem Alexandrom Kampom (Trek Segafredo), za njo sta kmalu skočila še belgijska asa Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl) in Dylan Teuns (Jumbo-Visma).

Začeli so se napadi in protinapadi, nekaj je bilo padcev, nekaj mehanskih težav s kolesi, Poljak Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), zmagovalec nedavne dirke Amstel Gold, je odpadel, 39-letni belgijski veteran Philippe Gilbert (Lotto Soudal) je odstopil, Teuns je zaradi težav s kolesom zaostal ... V ospredje so se prebili še Britanec Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), pa Belgijec Tim Wellens (Lotto Soudal), Francoza Benoit Cosnefroy (AG2R Citroën) in Warren Barguol (Arkea Samsic) ...

Dirka se je razživela

38 kilometrov pred ciljem so popustili in iz vodilne skupine izpadli še Evenepoel, Campenaerts in Barguil, a sta se mladi Belgijec in trdoživi Francoz spet pobrala in znova ujela priključek z vodilnimi. 25 kilometrov pred ciljem so imeli Pidcock, Turner, Sheffield, Wallens, Cosnefroy in Barguil slabo minuto prednosti pred glavnino, v kateri so tempo narekovali kolesarji moštva Bahrain Victorious z Janom Tratnikom, Campenaerts in Avstralec Robert Stannard (Alpecin Fenix) sta vztrajala nekaj sekund za vodilnimi.

Alaphilippe na tleh zaradi spremljevalnega vozila svoje ekipe

Ko so kolesarji vstopili v zadnji krog trase okoli Overijsa, je imela vodilna sedmerica natanko minuto prednosti pred glavnino, ki je dotlej že ujela Campenaertsa in Stannarda, prav pri prečkanju ciljne črte, krog pred koncem dirke, pa je prišlo do neljubega dogodka. Glavnino so tam prehitevala spremljevalna vozila, eno od njih (od moštva Quick Step) je sunilo enega od kolesarjev in na mokri cesti je prišlo do padca, v katerem jo je skupil tudi svetovni prvak, Francoz Julian Alaphilippe (Quick Step Alphy Vinyl).

Alaphilippe je v bolečinah dolgo ležal na cesti, naposled pa se le spet usedel na kolo in nadaljeval z dirko, a je lahko pokopal vse upe na morebitno zmago. Ironija je, da je bil žrtev svoje ekipe.

Velika zmaga ameriškega najstnika

Petnajst kilometrov pred ciljem se je v lov za vodilnimi iz glavnine izstrelila skupina z Italijanom Matteo Trentinom (UAE Emirates), Avstralcem Michaelom Matthewsom (BikeExchange Jayco), Belgijcema Dylanom Teunsom (Jumbo-Visma) in Xandrom Meurissejem (Alpecion Fenix) ter Dancem Andreasom Kronom (Lotto Soudal). Slednji je nato zdrsnil na enem od ovinkov, preostala trojica zasledovalcev pa vodilnih do cilja ni uspela ujeti.



Za zmago je tako obračunala sedmerica. Dva kilometra pred ciljem je v vodstvo skočil 19-letni Američan Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) in se ni več oziral nazaj. Prišel je do svoje druge zmage med profesionalci.

Brabantska puščica 2022 (1. Pro), izidi: 1. Magnus Sheffield (ZDA) Ineos Grenadiers 4;53:21

2. Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R Citroen Team + 0:37

3. Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal

4. Warren Barguil (Fra) Arkea-Samsic isti čas

5. Ben Turner (VBr) Ineos Grenadiers 0:40

6. Thomas Pidcock (VBr) Ineos Grenadiers 0:41

7. Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team

8. Michael Matthews (Avs) BikeExchange-Jayco

9. Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious isti čas

10. Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix 0:51

...

