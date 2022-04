Foto: Guliver Image Francoski kolesar Nacer Bouhanni je v ponedeljkovi drugi etapi dirke po Turčiji hudo padel in utrpel zlom prvega vratnega vretenca. Kot poroča portal cyclingnews.com, so Bouhanija hospitalizirali, potem ko je trčil v gledalca. Kot je sporočila njegova ekipa Arkea Samsic, so 31-letnega specialista za sprint oskrbeli v bolnišnici v Izmirju. Zmagovalca več etap na španski pentlji Vuelti in dirki po Italiji Giru bodo skušali odpeljati v Francijo na nadaljnje zdravljenje.

V dramatičnem videu, objavljenem na Twitterju, je mogoče opaziti moškega, ki hodi po cestišču s hrbtom proti prihajajočemu pelotonu. Gledalci na pločniku prestrašeno kričijo nanj, preden še en navijač v živo rumenem skuša moškega potegniti s ceste.

Vendar je bilo prepozno in Mirco Maestri (Eolo-Kometa), ki je zapeljal med oba pešca, je prvi trčil in oba podrl na tla. Za njim so padli Bouhanni, njegov moštveni kolega Kevin Ledanois in Manuel Penalver (Burgos-BH). Zadnji si je zlomil komolec, ki so mu ga morali operirati.

Druga etapa je bila po poročilih spletne strani cyclingnews.com kaotična, ob njenem koncu je padel tudi sloviti Kolumbijec Nairo Quintana, ki je staknil več odrgnin in prask, avstralski sprinter Caleb Ewan je imel tehnične težave, tako da se je na koncu svoje druge zmage v sezoni veselil njegov rojak Kaden Groves, sicer moštveni kolega Luke Mezgeca pri ekipi BikeExchange-Jayco.