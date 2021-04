Nekdanji francoski prvak v cestnem kolesarstvu Nacer Bouhanni ima te dni bolj malo razlogov za dobro voljo. Zaradi nenadnega stika s Stewartom, ki si je pri naletu ob zaščitno ogrado zlomil dlančno kost, si je najprej prislužil diskvalifikacijo z dirke in preiskavo disciplinske komisije pri Mednarodni kolesarski zvezi, zdaj pa je postal še žrtev spletnih trolov.

"Ljubitelji" kolesarstva so ga zasuli z rasističnimi opazkami

Na družbenem omrežju Instagram je objavil posnetke sporočil z rasistično vsebino, s katero so ga "ljubitelji" kolesarstva zasuli v preteklih dneh, in napovedal vložitev tožbe. Sporočila z žaljivo vsebino so bila napisana v angleškem, nizozemskem in španskem jeziku.

Bouhanni je ob tem javnosti sporočil: "Pozdrav vsem šaljivcem, ki ste se zadnji teden zabavali na moj račun, mi pisali ali pa komentirali na različnih kolesarskih portalih, češ da bi se moral vrniti v Afriko, me obtoževali, da sem kriminalec, da sem Severnoafričan, ki bi me morali izgnati, in vsem tistim, ki mi kar naprej pošiljate emotikone prašičev.

Vedeti morate, da sem rojen v Franciji in da bom zaradi napadov vložil tožbo. Predolgo sem vse to prenašal in molčal, zdaj pa imam tega dovolj," je sporočil očitno zelo prizadet Bouhanni.

V bran mu je stopil tudi Stewart, ki je danes na Twitterju zapisal, da se sicer z Bouhannijem o določenih stvareh nikoli ne bosta strinjala in da s tem ni prav nič narobe, je pa odločno obsodil rasizem v kakršnikoli obliki.

[1/2] Despite our recent difference of opinion, let's be absolutely clear, I stand united with @BouhanniNacer. We will all agree and disagree on certain things, but one thing that should not be of question is racism... — Jake (@jakey_stewart) April 6, 2021

Bouhanni je včeraj na dirki La Roue Tourangelle osvojil odlično 2. mesto, zaostal pa je le za francoskim državnim prvakom in nekdanjim ekipnim kolegom Arnaudom Démarom (Groupama-FDJ).

"Preprosto je bil močnejši. Še pred 48 urami sploh nisem vedel, ali se bom udeležil dirke. Za mano je zelo težak teden," je priznal.