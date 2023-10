Sagan in Bouhanni pomahala v slovo. Kdo še odhaja?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trikratni svetovni kolesarski prvak Slovak Peter Sagan je v nedeljo odvozil svojo zadnjo profesionalno dirko na cestnem kolesu, na dirki Tour de Vendee je zasedel deveto mesto. A če bo vse po sreči, to vendarle ne bo njegovo slovo od kolesarstva, saj namerava na olimpijskih igrah v Parizu nastopiti v gorskem kolesarstvu.

Triintridesetletni Peter Sagan se je zapisal v zgodovino kolesarstva kot prvi kolesar, ki je oblekel mavrični dres v treh zaporednih letih, 2015, 2016 in 2017. Trikrat so bili svetovni prvaki tudi Italijan Alfredo Binda, Belgijca Rik van Steenbergen in Eddy Merckx ter Španec Oscar Freire, a nobeden od njih naslova ni osvojil trikrat zapovrstjo. Kolesar iz Žiline je v uspešni karieri osvojil 121 zmag, zadnjo pa junija lani na slovaškem prvenstvu.

Svojo kariero je začel v gorskem kolesarstvu, šele pozneje se je odločil za prehod v cestno. V njem je osvojil 12 etap na dirki po Franciji (sedemkrat je osvojil zeleno majico najboljšega sprinterja dirke) in tudi spomenika Pariz-Roubaix in po Flandriji. Leta 2011 je zmagal v generalni razvrstitvi dirke po Poljski. Slovak je že dvakrat nastopil na olimpijskih igrah: leta 2012 na cestni dirki in štiri leta pozneje v gorskem kolesarstvu. Kolajne mu ni uspelo osvojiti.

Francoz Nacer Bouhanni je v karieri zbral 70 zmag. Foto: Getty Images

Od tekmovalnega kolesa se je v ponedeljek poslovil tudi njegov sprinterski konkurent Francoz Nacer Bouhanni. V karieri je zbral 70 zmag, deset etapnih tudi na treh največjih tritedenskih dirkah, štiri na Touru in Vuelti ter dve na Giru. Razlog za upokojitev Saganovega vrstnika je lanski padec in hudo poškodba, po kateri, kot sam pravi, ni bil več konkurenčen, čeprav je poskušal vse, da se uspešno vrne.

Že pred Saganom in Bouhannijem so svojo zadnjo sezono napovedali belgijski zvezdnik, leta 2016 tudi olimpijski prvak, Greg van Avermaet, njegovi rojaki Sep Vanmarcke, Dries Devenyns ter zaradi težav s srcem tudi Nathan van Hooydonck, avstralski šampion Rohan Dennis, Španec Luis Leon Sanchez in Francoz Thibaut Pinot.

Mark Cavendish bo še vztrajal v konkurenci najboljših kolesarjev na svetu. Foto: Reuters

Po Giru je upokojitev sporočil še en sprinterski as Mark Cavendish, a je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP vendarle podaljšal pogodbo z Astano in se naj bi vrnil na Tour, da bi poskušal izboljšati rekord v etapnih zmagah. S 34 si ga zdaj deli z legendarnim Belgijcem Merckxom.