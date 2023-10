Dramatičen konec Dirke po Hrvaški, v torek nov dvoboj Roglič–Pogačar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dramatično se je v Zagrebu končala kolesarska Dirka po Hrvaški, ki ste jo v neposrednih prenosih lahko spremljali na Planet 2. Znova so o skupnem zmagovalcu odločale sekunde, pa tudi nekaj sreče v nesreči. V torek si na Planet 2 v neposrednem prenosu lahko ogledate še en dvoboj med Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem. Oba bosta nastopila na Dirki po treh dolinah Vareseja.

V ciljnem sprintu glavnine je grdo padal nosilec rdeče majice Venezuelec Aular, ki bi skupno zmago izgubil, če bi ciljno črto prvi prevozil Kristoff. Vendar je bil 36-letni Norvežan drugi, za Avstralcem Stewartom, kar je pomenilo, da je Aular dirko dobil s prednostjo treh sekund.

Okrvavljeni Aular je po padcu moral le zapeljati čez ciljno črto, kot velevajo pravila, in se je lahko razveselil uspeha kariere. Tretji je bil danes mladi Gal Glivar iz ekipe Adria Mobil – skupno je zasedel odlično peto mesto.

Dirka po treh dolinah Vareseja v neposrednem prenosu na Planet 2

V soboto ste si v neposrednem prenosu lahko ogledali kolesarsko Dirko po Emiliji, na kateri sta se prvič v tej sezoni pomerila slovenska kolesarska asa Primož Roglič in Tadej Pogačar.

Gorenjski volk, ki bo prihodnjo soboto branil zmago na zadnjem spomeniku sezone na Dirki po Lombardiji, je imel vse do zaključka s pomočjo moštvenih kolegov na 204 kilometre dolgi dirki vse pod nadzorom. Do samega finiša, ko sta se iz skupne favoritov izstrelila oba Slovenca, vendar Pogačar ni mogel slediti napadu Rogliča, kolesar Jumbo-Visme pa je ciljno črto prečkal 20 metrov pred devet let mlajšim rojakom.

To je bila jubilejna 80. zmaga Rogliča, ki bo naslednjo lovil že jutri (torek), ko sledi nov obračun s Pogačarjem na Dirki po treh dolinah Vareseja. Prenos bo od 15. ure naprej na Planet 2.

V torek, 3. oktobra, ob 15. uri ne zamudite še enega dvoboja med Rogličem in Pogačarjem na Dirki po treh dolinah Vareseja z neposrednim prenosom na Planet 2 od 15. ure naprej.

