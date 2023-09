Na uvodni etapi padec prvega favorita Mateja Mohoriča #video

V Primoštenu se je danes začela kolesarska Dirka po Hrvaški, ki jo boste vsak dan do nedelje lahko spremljali na Planet 2. Uvodni dan se je nesrečno razpletel za lanskega zmagovalca in tudi letos prvega favorita za končno zmago Mateja Mohoriča, ki se je šest kilometrov in pol pred ciljem zapletel v padec. Kapetan Bahraina se je pobral, vendar vodilne skupine ni več ujel. S tem so se njegove možnosti za skupno zmago precej zmanjšale, saj je izgubil kar 48 sekund.