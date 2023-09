Prenos Dirke po Hrvaški z Matejem Mohoričem na Planet 2

Pred koncem sezone se svetovna kolesarska elita vrača na hrvaške ceste. Iz Primoštena do Zagreba. Iz Dalmacije prek otokov Pag in Krk do Istre in čez Gorski kotar do hrvaške prestolnice. Šest etap, skoraj tisoč kilometrov in 20 ekip. Osmi Cro Race tudi z Matejem Mohoričem, ki brani lansko zmago, boste lahko v živo spremljali na Planet 2 od torka, 26. septembra, do nedelje, 1. oktobra.