Strokovni komentator Robert Jenko: Matej Mohorič je favorit za končno zmago #video

Letos smo na Planet TV prenašali veliko kolesarskih dirk in tudi v prihodnjih dneh bo na Planetu in Planet 2 veliko ur namenjenih kolesarskim bojem v naši soseščini. Na delu bodo vsi trije najboljši slovenski kolesarji - Tadej Pogačar, Primož Roglič in Matej Mohorič. Vse tri boste lahko spremljali na naših programih.