Soočenje dveh najboljših Slovencev #video #foto

Dirka po Hrvaški (Cro Race) v neposrednem prenosu na Planet 2 od torka, 26. septembra, do nedelje, 1. oktobra. Na naši televiziji boste lahko spremljali tudi Dirko po Emiliji in Dirko po treh dolinah Vareseja, na katerih se bosta spopadla slovenska kolesarska asa Primož Roglič in Tadej Pogačar.

Primož Roglič, zmagovalec letošnje dirke po Italiji, je danes kolesaril na Štajerskem, od Maribora do Ptuja in nazaj. Fundacija slovenskega kolesarskega asa je drugič organizirala dirko Zlati krog. Ta je bil dolg 61 kilometrov, za bolj vzdržljive 70, še z vzponom nad Vurberkom. V dežju in mrazu so bili veseli Primoževe spodbude. Dogodek se je nato z dobrodelno dražbo nadaljeval v Mariboru. Zbrali naj bi nekaj manj kot lani, ko so jih 31.000 evrov. Kmalu pa bomo Rogliča lahko spremljali tudi na naši televiziji.

Titulo najboljšega kolesarja še vedno drži Tadej Pogačar. Pogačar bo pred dirko po Lombardiji nastopil še na dirki po Emiliji (30. 9.), nato pa se bo preizkusil še na dirki treh dolin Vareseja (3. 10.). Prvič v sezoni se bosta tako soočila oba najboljša Slovenca, ki sta tudi številka 1 in 4 na svetovni lestvici.

Foto: Planet TV

Pogačar je na vrhu svetovne lestvice brez premora že vse od 28. septembra 2021. Kolesar ekipe UAE Emirates ima na vrhu 7510,86 točke. Tik za najboljšo trojico je po novem Roglič, ki je bil pri trojni zmagi Jumbo-Visme na nedavni dirki po Španiji tretji in je po svetovni lestvici napredoval za pet mest. Triintridesetletnik ima 4783,36 točke. Med prvimi 20 pa je še en Slovenec. Matej Mohorič (Bahrain Victorius) je zdrsnil na 17. mesto z 2502 točkama.

Ob toliko uspehih slovenskih športnikov smo pred tremi leti dobili praznik slovenskega športa. In ta je bil včeraj, 23. septembra. V zadnjih letih nas navdušujejo tudi kolesarji, med njimi Matej Mohorič, ki ga bomo naslednji teden na naši televiziji gledali na dirki po Hrvaški. Pravi, da v Sloveniji ni težko gojiti aktivnega življenjskega sloga, saj imamo pogoje in terene za najrazličnejše športe.

