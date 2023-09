Iz kmetije na televizijo #video #foto

V oddaji Jutro na Planetu smo se danes potepali po Blokah, na koncu oddaje pa smo odkrivali drug konec Slovenije, na povsem drugačen način. Na kulinarično dogodivščino smo potovali v Destrnik z okolico. Prav tam namreč ta teden kuhajo v novi oddaji Večerja za 5: Na deželi. Z nami je bila najmlajša udeleženka kuharske pustolovščine tega tedna, Manca Fras.

Foto: Planet TV

Manca je 15-letna dijakinja, ki živi na turistični kmetiji v idiličnem okolju gozda. Doma ima dva konja, rada riše, a tudi kuha in peče. Za kuho jo je navdušila mama in internet, pravi. Pri kuhanju pa rada uporabi sveže in lokalne sestavine. Pred hišo imajo tudi vrt, zato bo tudi na večerji solata zagotovo z domačega vrta. Kot aperitiv pa bo gostom ponudila tudi domače borovničke. Njeno sotekmovalko pa bo navdušilo tudi dejstvo, da jim doma uspejo celo kakiji.

A Manca je ob vsej pozornosti, dekle, ki še hodi v šolo. Zato je odziv okolice, tudi presenečenje, če je bila zadnje čase malce bolj odstotna tudi v šolskih klopeh. Kot je bila denimo to jutro, saj so jo prijatelji klicali še tik pred vstopom v naš studio, da zamuja v šolo, a da si bodo z veseljem ogledali oddajo, ko pridejo domov. Manco in njeno družino v njihovem domačem kraju dobro poznajo, saj so tudi del njihovega okoliškega društva. Sotekmovalka Metka pa celo pozna Mančino mamo, zato dobro vesta, drugo za drugo česta sta sposobni. Sinoči je Metko ocenila kar z oceno 9, na kaj je pozorna pri ocenjevanju, pa prisluhnite v spodnjem videu.

Manca bo v oddaji kuhala jutri, že zdaj pa nam je zaupala, da tudi ona pripravlja glasbeno presenečenje. Zanj bo poskrbel kar njen sorodnik, kaj več pa nam ni želela izdati. Pomembno je, da se bomo imeli lepo, zaključi.

Kaj se zgodi, če se za isto mizo usedejo različne generacije? Ob vsem tem pa ocenjujejo svoje skuhane jedi in odprejo različne teme za pogovor. Vse to je naša oddaja Večerja za 5: Na deželi. Nocoj bo kuhala 27-letna Damjana, ki doma pomaga na kmetiji. Med drugim bo postregla tudi domač jogurt. Ne zamudite ob 21. uri na Planetu.

