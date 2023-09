Tekmovalec nasmejal: Bomo imeli nudistično plažo tu zadaj #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Večerja za 5: Na deželi, ki bo na sporedu nocoj ob 20. uri, se bo vesela družba z Destrnika in okolice zbrala pri Metki. Ker je za njeno hišo voda, so tekmovalci hitro prišli do ideje, da bi se po večerji lahko namočili v njej. Ker s sabo niso imeli kopalk, se je Dušan pošalil, da vedno obstaja še druga možnost.