Večerja za 5: Na deželi bo ta teden obiskala Destrnik z okolico

V prvem tednu oddaje Večerja za 5: Na deželi smo spremljali peterico iz Doba in okolice, v novem tednu pa bomo obiskali Destrnik z okolico. In kdo so tekmovalci, ki bodo tokrat s svojimi kulinaričnimi spretnostmi in gostoljubjem poskušali navdušiti drug drugega?

IRENA

Irena je 62-letna cvetličarska mojstrica, ki ima že več kot 30 let svojo cvetličarno in vrtnarijo. Od leta 2016 z možem urejata okolico dvorca Dornava. Njen hobi so citrusi, iz katerih pripravlja različne stvari. Zelo rada kvačka in plete. Ni jedi, ki je ne bi znala pripraviti. Zelo rada tudi peče, najraje gibanico, rogljičke, potico. Njena specialiteta je piščanec v krušni peči, s katerim bo poskusila navdušiti tudi svoje tokratne goste.

METKA

53-letnica je v kuhinji najraje sama, saj ima svoje načrte. Če jo medtem kdo moti, se rado zgodi, da kaj pozabi. Sicer pa skrbi za kmetijo, na kateri gojijo prašiče, kokoši in zajce ter tudi krompir, ječmen, koruzo in vso zelenjavo, ki jo potrebuje za kuhinjo. Ker mož dela v gradbeništvu, veliko dela na kmetiji opravi sama. Za hobi dela domače rezance, saj so doma od nekdaj imeli veliko jajc. Na leto jih pripravi med 60 in 70 kilogrami. Nekaj za domačo rabo in nekaj za prodajo. Svojim tokratnim gostom bo pripravila meni, ki so ji ga svetovali mož in hčerke.

DAMJANA

Damjana je stara 27 let in trenutno opravlja magisterij iz kmetijstva, veliko dela pa opravi tudi na družinski kmetiji z dolgo tradicijo. Imajo kar 280 glav živine, ukvarjajo se tudi s poljedelstvom. Obdelujejo 110 hektarjev njivskih in travnatih površin, imajo pa tudi manjši vinograd. Njeno delo na kmetiji se začne z delom v kuhinji, kjer pripravi malice in kosila za družinske člane ter tiste, ki delajo pri njih, potem sledijo preostala gospodinjska dela, popoldne pa ima delo še s telički. Zelo rada vozi tudi traktor. Večerjo bo kuhala na tradicionalen način s pridihom modernih stilov.

MANCA

Manca bo v tem tednu najmlajša članica omizja, saj šteje 15 let. Vseeno kuha že od mladih let in od nekdaj je rada pomagala mami pri peki peciv. Že od petega leta jaha konje in za njih skrbi. Njen hobi je risanje. Tudi sicer je to vedno raje počela kot pisala, saj je dislektik. Ima kar štiri nečake, zato je pogosto tudi v vlogi varuške. Pri večerji, ki jo bo tokrat pripravila svojim gostom, bo stavila predvsem na predjed in sladico.

DUŠAN

Dušan je 70-letni upokojenec, ki pravi, da rad dobro je in dobro pije. "Pri nas se dosti dobrega skuha, pa tudi poje," razloži. Verjame, da gre ljubezen skozi želodec. Dušan je na širšem Štajerskem znan kot odličen kuhar na prostem, odkar je v pokoju, veliko dela opravi okoli doma. Z ženo skrbita tudi za vrt. S čim bo v tem tednu presenetil svoje goste, za zdaj ostaja še skrivnost.

Kulinarična dogodivščina Večerja za 5: Na deželi se v tem tednu seli na Destrnik in v okolico. Oddaja je na sporedu od ponedeljka do petka ob 21. uri. Ne zamudite!

