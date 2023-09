Končno je razložila to, kar je gledalce begalo ves teden #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Večerja za 5: Na deželi, ki jo lahko na Planetu ujamete od ponedeljka do petka ob 21. uri, je verjetno za kar nekaj začudenih obrazov pred televizijskimi zasloni poskrbela 20-letna Maša, ki je ves čas zatrjevala, da ne je mesa, a ga je na vsaki večerji vsaj poskusila.

Kako je s tem, je zanimalo tudi gostiteljico četrte večerje v tem tednu Leno. "Sem hotela vprašati Mašo. Ves čas sem bila prepričana, da Maša ne je mesa in da je pač vegetarijanka. Včeraj si rekla, da Maša je salame, je hrenovke. Zdaj mene zanima, kaj si ti?" je v smehu vprašala Lena.

"Ne jem mesa, nisem pa vegetarijanka," je odgovorila Maša, in ker Lena še vedno ni razumela, je razložila: "Kakšno mleto meso jem, se pravi musake, lazanje in, tako kot si rekla, kakšne salame, hrenovke. To gre."

"Ampak zakaj rečeš, da ne ješ mesa? Jaz sem vesela, da ga ješ, super," pa ni odnehala Lena. Maša ji je razložila, da ji niso všeč zrezki, in nazadnje sta se z Leno strinjali, da pravzaprav je meso.

Vseeno je na koncu dejala, da bo še naprej govorila, da ne je mesa. "Ker je lažje ljudem reči, da ne jem, in potem povedati, kaj jem, kot da bi naštela, kaj točno jem, ker bi potem spraševali, a tega pa ne." Več v zgornjem videu.

