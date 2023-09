Besede starejše, izkušene gospe so ga spravile v hudo zadrego #video

V oddaji Večerja za 5: Na deželi, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 21. uri., so debate za mizo vedno pestre. Lena se je tokrat odločila, da bo mlajšemu kolegu Luki podelila nasvet za uspešno zvezo, a ga je ob tem spravila v hudo zadrego.

"Sem ti prej nekaj povedala, kot starejša, izkušena gospa. Kaj sem ti prej rekla? Kaj sem rekla?" je Lena med večerjo rekla 30-letnemu Luki, ki je bil vidno v zadregi in je odgovoril, da ne ve.

"Ne, ne, nerodno ti je. To si pa vsak moški zapomni," se ni pustila motiti Lena.

Luka je nato le zbral misli in izustil Lenino modrost. "Rekla si, da so za uspešen zakon potrebni poln želodec in prazna jajca." Lena je bila navdušena, da si je Luka zapomnil njene besede, kasneje pa razložila, kako je to ugotovila.

"Moške je lahko vzdrževati, pa sem si potem enkrat posplošila na poln želodček in prazna jajca, ampak v bistvu to kar malo drži, no," je dejala. Več v zgornjem videu.

Peterico je tokrat gostila 20-letna Maša, ki je s svojo gostoljubnostjo navdušila preostale. V nocojšnji oddaji se bo družba zbrala ravno pri Leni doma in zagotovo nas čakajo številni zanimivi pogovori in slastna hrana.

Oddajo Večerja za 5: Na deželi lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 21. uri.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.