Občutljiva tema sprožila burno debato med udeleženci šova #video

Med pogovorom se je peterica dotaknila tudi teme moško-ženskih opravil. Čeprav so se vsi strinjali, da si morata partnerja pri različnih opravilih pomagati, so nekateri priznali, da raje delajo tisto, kar se pritiče njihovemu spolu.

"Jaz imam rada svoja ženska dela in hočem, da ima mož svoja moška dela. Ker če bi bile same take ženske, kot sem jaz, bi še vedno po jamah živeli, ker jaz ne bi bila sposobna izumiti pralnega ali pomivalnega stroja. To so vse moški naredili," je z izjavo prisotne razburila Lena.

"Ali veš, koliko je inženirk? Kaj se pa ti zdaj greš? Daj nehaj," ji je takoj odvrnila Ani.

"Kdo je izumil pralni stroj? Verjetno ne ženska," je nadaljevala Lena. "Zraven pa je zagotovo bila," je hitro odgovorila Ani. Kljub temu da se je debata za trenutek močno razgrela, so se na koncu vsi strinjali, da sta bila za prvi pralni stroj enako zaslužna tako moški kot ženska. Več v zgornjem videu.

