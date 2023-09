Prihaja večerja, o kateri bodo vsi govorili #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek, 11. septembra, ob 21. uri si boste na Planetu lahko ogledali prvo epizodo novega resničnostnega šova Večerja za 5: Na deželi, v katerem ne bomo samo kuhali. Pomembni sestavini vseh oddaj bosta namreč bolj kot kulinarično predznanje dobra volja in smeh, vsak teden pa bomo obiskali drug del Slovenije.

Spomladi je gledalce na Planetu navduševala kuharska oddaja Riba, raca, rak, v kateri so svoje kulinarične sposobnosti preizkušali znani Slovenci, zdaj pa se bodo pred podobnim izzivom znašli prebivalci različnih koncev Slovenije, ki jih širna Slovenija mogoče še ne pozna.

Foto: Planet TV

V novi kuharski pustolovščini Večerja za 5: Na deželi se bomo podali na slovensko podeželje. Vsak teden bomo obiskali drug kraj. Petčlanska druščina iz istega okolja se bo zbrala, si vsak večer kuhala in na koncu podala oceno ter izbrala tistega, ki se je najbolj izkazal.

V ospredju bodo druženje, zabava, lokalni recepti in lokalne sestavine. Najlepše je namreč, ko sosedje stopijo skupaj in se usedejo za isto mizo, saj se takrat skuhajo najbolj slastne jedi in zakuhajo najbolj strastne debate.

V prvem tednu bomo obiskali Dob z okolico

Karavana oddaje Večerja za 5: Na deželi se bo najprej ustavila v Dobu z okolico. Že zdaj vam na kratko predstavljamo prvih pet kandidatov, ki bodo s svojo večerjo in gostoljubjem poskušali navdušiti svoje sotrpine.

Foto: Planet TV

Prvi je 30-letni Luka, ki se je v oddajo prijavil, da bi širni Sloveniji razkazal krajevno skupnost Dob in ker bi rad skuhal zdrav obrok iz lokalnih sestavin. 51-letna Lena bo v oddaji stavila na simfonijo okusov in vrhunsko postrežbo, 63-letna Ani pa spada med tiste, ki je ob glasbi težko pri miru, zato ji bo poleg kulinarike pomembno tudi sproščeno vzdušje. Med peterico je tudi 20-letna študentka Maša, ki se navdušuje nad košarko, kako se bo znašla med kuharskimi lonci, pa bomo videli v oddaji. Peta članica druščine v prvem tednu bo 50-letna Marjeta, ki ne skriva želje po zmagi, navdušiti pa bo poskusila z babičinim receptom.

Kako se bo prvih pet kandidatov odrezalo, bomo lahko na Planetu spremljali od ponedeljka, 11. septembra, dalje.

Kulinarična pustolovščina Večerja za 5: Na deželi bo mizo za pet prvič pogrnila v ponedeljek, 11. septembra, ob 21. uri!

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.