Oddaja Galileo, ki se na poljuden in zabaven način loteva raziskovanja raznolikih in zahtevnih tem, se na Planet vrača že v četrtek ob 20. uri. Oddajo bo vodil Igor Krmelj.

Galileo, priljubljena oddaja z bogato zgodovino, se vrača na naše zaslone. Petindvajset let tradicije, petindvajset let zaupanja gledalcev po vsem svetu. Oddaja slovi po svoji edinstveni mešanici zabave in izobraževanja ter raziskuje široko paleto tem – od znanosti, tehnologije in gastronomije do vsakdanjega življenja.

Skozi leta se je Galileo razvijal in sledil trendom. Ponujali bomo inovativnost, nenavadne poskuse, reportaže, da bodo tudi bolj kompleksne teme dostopne širšemu občinstvu. Vse do danes Galileo ostaja zaupanja vreden vir znanja in zabave, ki navdihuje radovednost in zanimanje pri gledalcih vseh starosti.

Voditelj oddaje bo Igor Krmelj

V novi sezoni bo vodenje oddaje prevzel Igor Krmelj, ki se veseli novega izziva. "Urednik oddaje bo dolgoletni novinar Tomaž Cuder, ki je prava enciklopedija znanja. Poleg tega se tako poglobi v vsako temo, da je nemalokrat materiala in podatkov ter informacij še preveč. Zares se zelo veselim novih znanj in vedenj, ki jih bom dobil."

Voditelj oddaje Galileo Igor Krmelj Foto: Planet TV

Voditelja zanima veliko različnih tem, ki bi jih rad raziskal v okviru oddaje. Med drugim ozaveščanje ljudi o okolju, v zadnjem času pa tudi umetna inteligenca, ki je vse bolj prisotna v našem vsakdanu.

"Ob njej me prevevajo različna čustva. Od tega, da gre razvoj naprej, kar je dobro, do tega, da ne vemo, kam bo umetna inteligenca dejansko pripeljala človeštvo. In tega me je malo strah. A kot pravijo – strah je od znotraj votel, zunaj ga pa nič ni," se je pošalil Igor Krmelj.

Kaj nas čaka v prvi epizodi

V prvi epizodi Galilea se bomo ukvarjali s športnimi copati, ki jih izdelujejo iz koruze, jabolk ali celo ananasa, in videli boste, kakšni so v primerjavi s tradicionalnimi usnjenimi.

Izvedeli boste tudi, kako je videti odvisnost od nakupovanja. V EU je od tega odvisnih že več kot 12 milijonov odraslih, še huje je pri mladini. Galileo je srečal dva šoping-holika in ju vprašal, kaj pomeni biti šoping-holik.

Zadnja tema prve oddaje bo krompir. Poiskali bomo odgovore, kdo ga poje največ in na kakšen način ga Evropejci najraje pripravljamo.

Nova sezona poljudnoznanstvene oddaje Galileo z voditeljem Igorjem Krmeljem bo na sporedu vsak ČETRTEK ob 20. uri na Planetu.

