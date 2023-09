Poglejte, koliko so v dobrodelnem Milijonarju za prizadete v poplavah zbrali znani Slovenci

Nedeljski večer je bil na Planetu v znamenju dobrodelnosti, gledalci so si zato lahko ogledali tudi dobrodelnega Milijonarja, v katerem so svoje znanje na vročem stolu preizkusili Saša Lendero, Marko Miladinović in Tina Gaber.

Kot prva se je voditelju Juretu Godlerju v studiu pridružila pevka Saša Lendero, ki je dejala, da ne mara dejavnosti, kjer se jo ocenjuje ali gre za kakršnokoli tekmovanje. Vseeno se je, ker gre za plemenit namen, z veseljem odzvala vabilu v oddajo.

In v kvizu s petnajstimi vprašanji se je zelo dobro odrezala, saj se je ustavila šele pri dvanajstem vprašanju, ko se je odločila, da ne bo tvegala napačnega odgovora in padca na 2.500 evrov. Osvojila je 5 tisoč evrov.

Kot drugi je na vroči stol Milijonarja sedel Marko Miladinović, ki je povedal, da ima rad križanke in uganke ter da si je od nekdaj želel preizkusiti v Milijonarju. Čeprav je bil v kvizu na odlični poti, je do desetega vprašanja izkoristil že vse tri oblike pomoči. Nato je presodil, da se mu tveganje ne bi obrestovalo. Odločil se je zaključiti z igro in tako je za dober namen priigral 1.000 evrov.

Kot tretja je v tokratni dobrodelni oddaji kviza Milijonar svoje znanje preizkusila Tina Gaber. Pravilno je odgovorila na enajst vprašanj, pri dvanajstem pa se je tudi ona odločila, da ne bo tvegala, čeprav se je na koncu izkazalo, da bi tudi na to vprašanje odgovorila pravilno. Za pomoč prizadetim v poplavah je tako osvojila 5 tisoč evrov.

Skupni znesek prve dobrodelne oddaje Milijonar je 11 tisoč evrov. Že v petek bosta na vroči stol sedla igralec še Borut Veselko in antropolog Dan Podjed in osvojene zneske dodala zbranemu denarju iz prve oddaje.

Dobrodelna dražba rumene majice s podpisom zmagovalca Dirke po Franciji

Na Planetu bomo denarna sredstva za prizadete v poplavah zbirali tudi v prihodnjem tednu. Od ponedeljka naprej bo v sodelovanju s Slovensko karitas potekala tudi posebna dražba za rumeno majico kolesarske Dirke po Franciji s podpisom letošnjega zmagovalca Jonasa Vingegaarda.

Na dirki L´Etape Slovenia je Kevin Quiniou, menedžer kolesarskih dirk L'etape by Tour de France, Planetu predal podpisano rumeno majico Jonasa Vingegaarda za dobrodelno dražbo. Foto: Planet TV

V ponedeljek bomo odprli posebno telefonsko številko, prek katere boste lahko sodelovali v dražbi za podpisano rumeno majico. Gledalce bomo z grafičnim prikazom in v živo v naših oddajah Planet 18 in Jutro na Planetu večkrat dnevno obveščali, kolikšno ceno je majica do tistega trenutka dosegla. Dražba bo potekala ves teden, od ponedeljka do nedelje. Kdo bo novi lastnik omenjene majice, bomo razglasili v ponedeljek 11. septembra, v oddaji Jutro na Planetu.

Dobrodelna bo tudi oddaja kviza Milijonar, ki bo na sporedu v petek, 8. septembra ob 20. uri, ko bo Jure Golder v studiu gostil igralca Boruta Veselka in antropologa Dana Podjeda.

