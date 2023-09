Dobrodelna dražba za rumeno majico s podpisom zmagovalca Dirke po Franciji

V nedeljo je na Planetu potekal večer dobrodelnosti, na katerem smo zbirali sredstva za prizadete v nedavnih poplavah v Sloveniji. V sklopu večera smo si lahko ogledali tudi dobrodelnega Milijonarja, v katerem so se voditelju Juretu Godlerju v studiu pridružili Saša Lendero, Marko Miladinović in Tina Gaber. Skupaj so zbrali 11 tisoč evrov.

V oddaji Jutro na Planetu sta voditelja Suzana Kozel in Igor Krmelj razkrila, da je bilo do ponedeljka do 8. ure s klici gledalcev in donacijami prek SMS-sporočil ter osvojenimi zneski v oddaji Milijonar skupaj zbranih 45.330 evrov. Še vedno lahko pošiljate SMS-sporočila s ključno besedo PLANET10 na 1919. S tem boste darovali deset evrov.

Dobrodelna dražba rumene majice s podpisom zmagovalca Dirke po Franciji

Na Planetu bomo denarna sredstva za prizadete v poplavah zbirali tudi v prihodnjem tednu. Od ponedeljka bo v sodelovanju s Slovensko karitas potekala posebna dražba za rumeno majico kolesarske Dirke po Franciji s podpisom letošnjega zmagovalca Jonasa Vingegaarda.

Na dirki L'Etape Slovenia je Kevin Quiniou, menedžer kolesarskih dirk L'etape by Tour de France, Planetu predal podpisano rumeno majico Jonasa Vingegaarda za dobrodelno dražbo. Foto: Planet TV

Na dražbi lahko sodelujete na dva načina:

s klicem na telefonsko številko 051 555 557,

s poslano elektronsko pošto na naslov planetpomaga@karitas.si.

Gledalce bomo z grafičnim prikazom in v živo v naših oddajah Planet 18 in Jutro na Planetu večkrat dnevno obveščali, kolikšno ceno je majica do tistega trenutka dosegla. Dražba bo potekala ves teden do nedelje. Kdo bo novi lastnik rumene majice, bomo razglasili v ponedeljek, 11. septembra, v oddaji Jutro na Planetu.

Dobrodelna bo tudi oddaja kviza Milijonar, ki bo na sporedu v petek, 8. septembra, ob 20. uri, ko bo Jure Golder v studiu gostil igralca Boruta Veselka in antropologa Dana Podjeda.

