Denis Avdić bo prvi tekmovalec v novi sezoni Kolesa sreče

V ponedeljek, 3. septembra, se na Planet vrača priljubljeni kviz Kolo sreče, ki ga vodita Klemen Bučan in Nataša Naneva. V vsaki oddaji bo, tako kot smo že vajeni, med tekmovalci vedno tudi en znani Slovenec. In v prvi oddaji druge sezone v studio prihaja eden najbolj priljubljenih radijskih voditeljev pri nas – vedno zabavni Denis Avdić.

Pred začetkom nove sezone se je Klemen Bučan spomnil, kakšni občutki so ga obdajali, ko je prvič kot voditelj zakorakal v studio Kolesa sreče.

"Prva sezona je bila čisti začetek. Vse je bilo na novo. Ko smo šli to delat, še nismo mogli točno vedeti, kako bo vse skupaj sploh videti. Jaz sem to lahko spremljal samo v drugih jezikih. Bil sem zelo živčen in na začetku sem imel veliko treme. Nisem niti sam dobro poznal pravil, tudi tekmovalci so bili nekoliko izgubljeni, ker je bila vsaka oddaja za njih nekaj novega. V drugi sezoni bo vse drugače. Mogoče bo to ključna razlika med prvo in drugo sezono, ker prva sezona je bila res nekaj novega."

Klemen Bučan Foto: Planet TV

"Podali smo se v neznano. Meni je sicer zelo všeč ta skok v neznano, a sem po duši malo 'ziheraš' in mi je lažje delati nekaj, kar že poznam in vem, kako bo videti. Bilo je nekaj adrenalina, ampak je bila pa čudovita sezona, dinamična, sploh ker sem vse oddaje pogledal še doma. Kup nekih trenutkov, ki sem jih v bistvu pozabil, ker je bilo toliko oddaj, toliko gostov in toliko novih ljudi. Najboljši trenutek prve sezone je bil meni branje z ustnic. V vsaki oddaji sem se zabaval, še zdaj, ko sem si jih ogledoval za nazaj. To je ena tistih stvari, ki me je vsakič nasmejala. Tudi tiste zgoraj v studiu, ker se spominjam, kako sem imel slušalke na glavi in so se smejali. Veliko je bilo lepih trenutkov," se je na prvo sezono, ki so jo zelo dobro sprejeli tudi gledalci, ozrl voditelj Klemen Bučan. Več v spodnjem videoposnetku.

Po njegovih besedah bo nova sezona še boljša, saj bodo vsi še veliko bolj sproščeni, tekmovalci pa bodo v studio prišli dobro pripravljeni, zato tudi taktike v igri ne bo manjkalo.

Klemen Bučan, Nataša Naneva in Denis Avdić Foto: Planet TV

Že v prvi oddaji nove sezone bo med tremi tekmovalci tudi radijski voditelj Denis Avdić, ki bo poskrbel, da smeha med oddajo ne bo manjkalo. "Ko sem tašči povedal, kam grem, me je vprašala, ali sem sploh kdaj gledal to oddajo. Rekel se, da ne. Nato mi je rekla, da če bi jo gledal, potem ne bi nikoli sodeloval v tej igri. Zdaj me pa zanima, zakaj je to rekla," se je posmejal Denis Avdič in namignil, da je tašča verjetno prepričana, da v kvizu ne bo osvojil ničesar.

Ali je imela Avdićeva tašča prav, se lahko prepričate že v ponedeljek ob 20. uri na Planetu.

Kolo sreče se s Klemenom Bučanom in Natašo Nanevo na Planet vrača v ponedeljek ob 20. uri. Spremljali ga boste lahko od ponedeljka do srede.

