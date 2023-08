Fejmiči na Planetu: komika sta se odpravila v središče katastrofe

V okviru včera dobrodelnosti, ki bo na Planetu v nedeljo, 3. septembra, si boste ob 18.30 lahko ogledali tudi posebno humanitarno serijo priljubljenega podkasta Fejmiči, ki ga vodita komika Žan Papič in Gašper Bergant. Obiskala sta majhen kraj Luče, ki je nedavno doživel katastrofalne poplave, in prisluhnila zgodbam prebivalcev, ki so doživeli grozovito naravno nesrečo.

Luče, idilično hribovito naselje ob Savinji, so se nedavno spopadle z nepredstavljivo naravno nesrečo. Močne padavine so povzročile poplave, ki so prizadele številne domove, infrastrukturo in kmetijska zemljišča.

V podkastu Fejmiči so se odločili obiskati to prizadeto območje in prisluhniti zgodbam ljudi, ki so se soočili s to tragedijo.

Prvi gost posebne oddaje je bil župan Klavdij Strmčnik, ki je delil svoje izkušnje in ukrepe, ki so jih sprejeli za obnovo kraja, spregovoril pa je tudi o težavah, ki jih bodo spremljale še nekaj časa. Poudaril je tudi pomen preprečevanja podobnih nesreč v prihodnosti.

Franček Strmniček, izkušen reševalec, je podrobno opisal svoje delo med poplavami. Poudaril je, kako pomembno je bilo hitro ukrepanje. Kljub težkim razmeram jim je uspelo rešiti številne ljudi in jim zagotoviti nujno pomoč.

France Kosmač, domačin, je Gašperja in Žana popeljal po vasi. Opisal je, kako je potekalo reševanje, hkrati je izrazil hvaležnost prostovoljcem, ki so priskočili na pomoč lokalni skupnosti.

Zadnja gosta, Dani in Marjeta Fale, sta bila lastnika kmetije, ki jo je uničil plaz. Pripovedovala sta o svojem boju ter o prvih dneh po katastrofi. Kljub težavam sta izkazala neverjetno vztrajnost in optimizem ter se zahvalila vsem, ki so jima pomagali v prvih dneh po katastrofi.

Obisk Luč v podkastu Fejmiči je razkril tragične posledice naravne nesreče, vendar je hkrati poudaril tudi moč in enotnost lokalne skupnosti. Oddaja je humanitarne note in poziva k zbiranju sredstev neposredno za občane Luč.

Posebna humantitarna oddaja Fejmiči z voditeljema Gašperjem Bergantom in Žanom Papičem bo na sporedu v nedeljo ob 18.30. Ob 20. uri bo na sporedu še dobrodelni Milijonar, v katerem bodo sodelovali Tina Gaber, Saša Lendero in Marko Miladinović.

