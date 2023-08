Saša Lendero: Tukaj res nisem mogla reči ne #video

Priljubljena pevka je skozi dolgoletno kariero že dokazala, da rada priskoči na pomoč, ko je to potrebno. "Zelo velikokrat se poskušam odzvati, če se le da. Zdaj so pa sploh take okoliščine, da se mi zdi, da moramo vsi narediti vse, kar lahko. Jaz sicer ne maram dejavnosti, kjer sem ocenjevana, rangirana, kjer je kakršnokoli tekmovanje. Tega se res izogibam že iz otroštva, ampak tukaj res nisem mogla reči ne. Upam, da mi bo uspelo zbrati čim več denarja, da ga bomo lahko darovali," je povedala Saša Lendero, ki upa, da bo v nedeljo dobila čim več vprašanj, ki ji bodo pisana na kožo.

Najbližja ji je literatura. "Zelo hitro sem si zapomnila različne pesmi, pesnitve in tako naprej. Idealno bi bilo, da mi on (Jure Godler) da kakšen začetek kakšne pesmi in me vpraša, kako se nadaljuje," je v smehu povedala simpatična pevka.

Kako se bo v kvizu odrezala Saša Lendero in koliko denarja ji bo uspelo zbrati za dober namen, bomo videli v nedeljski dobrodelni oddaji kviza Milijonar, v kateri bosta na vroči stol sedla tudi Tina Gaber in Marko Miladinović.

Tudi gledalci lahko pomagate pri zbiranju sredstev za pomoč prizadetim v poplavah v Sloveniji. Že zdaj lahko pošljete SMS-sporočilo s ključno besedo PLANET10 na telefonsko številko 1919. S tem boste darovali deset evrov. Prispevajo lahko uporabniki Telekoma Slovenije, Telemacha, A1 in T-2. V nedeljo med dobrodelnim programom pa bodo odprte tudi telefonske linije, prek katerih bo mogoče prispevati znesek po lastni želji.

Večer dobrodelnosti bo na Planetu v nedeljo, 3. septembra. Ogledali si boste lahko tudi posebno dobrodelno oddajo kviza Milijonar. Voditelj Jure Godler bo tokrat gostil Tino Gaber, Sašo Lendero in Marka Miladinovića. Za prizadete v nedavnih poplavah bomo denar zbirali tudi v oddaji Milijonar, ki bo na sporedu 8. septembra.

