Pevec poplave izkusil na lastni koži: Ne jamram, ker se nam je to že zgodilo #video

Dejan Dogaja je v času katastrofalnih poplav, ki so zalile tudi njihovo družinsko hišo, na družbenih omrežjih že pokazal, kako je bilo vse skupaj videti, v oddaji Jutro na Planetu pa je še nekoliko pokomentiral, kaj se je takrat dogajalo in kakšno je danes stanje v Laškem.

Povedal je, da za njih to ni bil prvi primer, ko je voda prestopila svoje bregove in zalila njihovo hišo, zato so tega na nek način tudi že navajeni. Zaveda se tudi, da so jo v primerjavi z drugimi dobro odnesli.

"V Laškem s tem dejansko živimo. Kot pa ponavljam, niti približno ne jamram, ker se nam je to že zgodilo. Lahko potrkam, da imam v redu družino, v redu prijatelje, ki so to vse uredili," je povedal priljubljeni pevec, ki zdaj načrtuje s pomočjo nekaterih drugih lokalnih organizacij v Laškem izpeljati večji dobrodelni dogodek, na katerem bodo poskusil zbrati čimveč sredstev, ki bodo pomagala prizadetim v poplavah za čimprejšnjo vrnitev v normalno življenje.

Celoten pogovor z Dejanom Krajncem si lahko pogledate v zgornjem videu iz oddaje Jutro na Planetu.

