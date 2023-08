Meteorolog iskreno: Prišli smo do meje, ko je bilo treba potegniti črto #video

Letošnje poletje smo beležili pogosta neurja, ki so jih spremljali nalivi, vetrolomi, velika toča, v začetku avgusta smo beležili celo tornado in nenazadnje so Slovenijo prizadele tudi katastrofalne poplave. Vsi ti ekstremni vremenski pojavi so povečali zanimanje javnosti za to področje in tako so tudi meteorologi beležili več odziva na svoje objave. Med temi odzivi pa ni manjkalo negativnih komentarjev, v katerih jih obtožujejo, da si izmišljujejo vremenske napovedi ter celo vplivajo na vremenske razmere.

Vse to izvira iz dejstva, da imajo človeški poskusi vplivati na vreme dolgo zgodovino. Že leta 1946 je Vincent Schafer, kemik, ki je delal za General Electric, vodil projekt, t.i. eksperimenta sejanja oblakov. Tudi danes sicer obstajajo poskusi vplivati na vreme predvsem v primeru toče in sejanje oblakov na področjih, kjer primanjkuje padavin. Več o uspešnih in manj uspešnih poskusih vplivanja na vreme skozi zgodovino, izveste v zgornjem prispevku Tomaža Cudra.

Kako so se z nedavnim pestrim vremenskim dogajanjem spopadali na Državni meteorološki službi pa je v studiu nato pojasnil meteorolog Matija Klančar. Povedal je, da so bili dnevi, ko so Slovenijo zajele katastrofalne poplave tudi zanje čustveno zelo naporni. Zaradi nedavnega burnega vremenskega dogajanja nad Slovenijo pa so beležili tudi povečan odziv na njihove objave na spletu in na družbenih omrežjih, med katerimi so bili tudi negativni komentarji.

"V zadnjem času, ko je bilo veliko vremenskih dogodkov in posledično več odziva javnosti oz. sledilcev na naše objave, lahko rečem, da smo mogoče prišli do neke meje, ko je bilo potrebno potegniti črto in tudi uredniško politiko malce bolj zaostriti, kljub temu, da se zelo radi pogovarjamo z našimi sledilci, jim odgovarjamo na vprašanja, sploh če so na spoštljivi ravni," je povedal meteorolog Matija Klančar in dodal, da obračunavanja med sledilci in sovražnega govora zdaj ne dopuščajo več. Poteza je bila med sledilci presnetljivo dobro sprejeta in takšnega odziva so bili zelo veseli, je priznal.

Z voditeljico Manjo Stević sta se nato dotaknila še nekaterih tem, ki so v zadnjem času razburjala družbena omrežja. Med drugim je pojasnil tudi, zakaj je prišlo do zloglasnih koncentričnih krogov na radarju padavin. Več v spodnjem videu iz oddaje Jutro na Planetu.

Pogovor z meteorologom Matijo Klančarjem:

