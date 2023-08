Oddaja Jutro na Planetu z novo sezono

"V oddaji Jutro na Planetu se bo letos veliko dogajalo glede na to, da smo nekoliko razširili studio, s tem pa pridobili stalno mesto za ustvarjanje. S tem lahko naši gledalci pričakujejo še več studijskega dogajanja, ne samo pogovorov, ampak tudi veliko praktičnih prikazov različnih dejavnosti. Potrudili se bomo, da bodo naši novinarji prišli tudi v kotičke Slovenije, ki so bili do sedaj malo zapostavljeni. S tem pa bomo lahko predstavili dogajanje na teh področjih in seveda tudi gledalcem še približali lepote Slovenije. Manjkalo ne bo niti glasbe, plesa, telovadbe in nasvetov z vseh področij našega življenja," ob vstopu v novo sezono pravi Igor Krmelj, voditelj in urednik oddaje Jutro na Planetu.

Voditelji oddaje Jutro na Planetu Manja Stević, Suzana Kozel in Igro Krmelj

Seveda pa bomo že v prvih epizodah spregovorili o poplavah. Kakšen so posledice, kako in kje pomagati, obiskali pa bomo tudi prizadete kraje v poplavah in tam prisluhnili čustvenim zgodbam ljudi. Najhujše poplave so pokazale, kako velika je moč solidarnosti ljudi v naši državi. Naša terenska ekipa bo ponedeljkovo jutro preživela v Lučah na Savinjskem, kjer je voda več hiš popolnoma odrezala od sveta.

Kako daleč smo še od vračanja v normalne razmere in kdaj si bomo lahko oddahnili od strahu pred novimi obilnimi padavinami? Na vprašanja bosta v studiu odgovarjala poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan in vodilni hidrolog z agencije za okolje Janez Polajnar. Več društev in organizacij se je vključilo v zbiranje pomoči po državi.

Na kakšen način lahko pomagamo prizadetim v poplavah, da ne povzročamo še večje škode? O tem bomo govorili z gostjama z Zveze prijateljev mladine Slovenije. Spoznali pa bomo tudi družino Hribar iz Topol pri Medvodah. Obiskala jih bo naša novinarka Meta Černe.

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu od ponedeljka do petka ob 8. uri na Planetu. Zamujene utrinke tedna pa si lahko ogledate tudi v sobotni oddaji ob 8. uri na Planetu.

