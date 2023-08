Kako se z otroki pogovarjati o naravnih nesrečah? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V informativni oddaji Planet 18, ki je na Planetu vsak dan ob 18. uri, smo govorili tudi o tem, kako naravne nesreče doživljajo naši najmlajši ter kako jim odrasli lahko v teh stresnih trenutkih najbolj pomagajo in jim povrnejo občutek varnosti.

Unicef Slovenija je za starše, vzgojitelje, učitelje in mladinske delavce po neurjih in poplavah v Sloveniji pripravil nekaj napotkov, kako se pripraviti na pogovor z otroki. Vsak otrok ima svoj način razumevanja položaja in prav je, da mu odrasli prisluhnejo.

Za otroka je izjemno pomemben občutek varnosti, zato na Unicefu svetujejo, naj se odrasli sploh v teh časih potrudijo, da več časa namenijo otrokom. Naj več pozornosti namenijo aktivnostim, ki otroke sproščajo, in s tem ustvarijo občutek varnosti pri otrocih.

