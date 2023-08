Avdić po rekordnem izkupičku: Ljudje so tisti, ki vedno znova presenetijo #video

Po 12-urnem radijskem maratonu, na katerem so zbrali rekordnih 1.914.746,89 evra, je bil voditelj Denis Avdić vidno ponosen na svojo ekipo, ki je izpeljala projekt. Ta bo marsikomu omogočil, da bo lažje prestal to težko obdobje.

"V ozadju je ogromna ekipa in tudi ta ekipa je bila na različnih koncih. Bili so na dopustih. In vsi smo nekako kapljali, vračali smo se. Kaj bomo naredili? Imamo tudi sodelavce, ki so jim te poplave uničile domove, in je kar grozno. Eden od njih je Uroš Bitenc. Ima praktično novo hišo, komaj dve leti so notri in popolnoma jo je poplavilo, popolnoma uničilo. Tudi ne vejo, ali se bodo lahko vrnili, ampak je danes od jutra že tukaj in še vedno je tukaj ter dela in sodeluje pri tem dobrodelnem maratonu. To je taka srčna ekipa in brez ljudi v ozadju ni možnosti, da se to izpelje."

Voditelj je ponosen tudi na vse sodržavljane, ki so v teh za mnoge težkih časih stopili skupaj, saj takšnega odziva in končnega zneska res niso pričakovali.

"Jaz sem zjutraj rekel: počasi, damo vse od sebe in morate biti srečni in veseli oziroma vsaj jaz bom, vse nad 400 tisoč bo uspeh. Ampak če bi zbrali 20 tisoč, tudi vemo, da to dela razliko in pomaga. Tega nismo pričakovali. Ampak ljudje so tisti, ki vedno znova presenetijo. Kar je zelo zanimivo, je to, da so ljudje, ki jim je poplavilo stanovanja in hiše, ravno tako presenečeni nad pomočjo svojih sosedov, neznancev, gasilcev in tako naprej. Ves čas so poudarjali, da so dobili ogromno novih prijateljev. Ogromno ljudi se je odzvalo. Tudi ta številka ponazarja to solidarnost, ki se je zgodila v teh dneh."

