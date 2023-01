To je igralcu poklonila kraljica Elizabeta

John Nettles je leta 2010, pri svojih 67 letih, prejel prav posebno nagrado. Pokojna angleška kraljica Elizabeta II. mu je namreč poklonila odlikovanje, s katerim je postal član britanskega imperija. Igralca je na tak način nagradila za njegov prispevek k britanski kulturi in umetnosti.

"Ljudje, ki po navadi prejmejo to odlikovanje, rešujejo življenja in so resnični junaki. Jaz si ga ne zaslužim," je sprva dejal, nato pa dodal: "Vseeno sem počaščen. Zdi se mi zelo lepo in zelo prijazno, da so ga poklonili tudi igralcu."

Zvezdnik pa je razkril tudi, da je že slišal govorice o tem, da je bila kraljica Elizabeta II. oboževalka serije Umori na podeželju. To drži, saj je bila serija dejansko ena njenih najljubših, poleg drugih angleških telenovel in oddaje X Factor.

