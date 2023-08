Sulejman Veličastni se vrača na male ekrane

To je bila sploh prva turška serija, ki so si jo slovenski gledalci lahko ogledali na slovenskih televizijah ter je močno pripomogla k prepoznavnosti in priljubljenosti turških serij pri nas. Zagotovo je k uspehu serije pripomoglo tudi to, da so turški ustvarjalci veliko truda vložili v zgodovinsko resničnost serije.

Foto: promocijsko gradivo

Serija namreč sloni na resnični zgodbi sultana Sulejmana, ki je po smrti svojega očeta leta 1520 prevzel vodenje cesarstva. Star je bil šestindvajset let. Njegov cilj je bil zgraditi močnejše, nepremagljivo in še večje cesarstvo kot Aleksander Veliki.

Med svojo 46-letno vladavino je postal znan kot največji vojskovodja ter vladar Vzhoda in Zahoda. Njegova vladavina je bila označena za vrhunec Osmanskega cesarstva.

Foto: promocijsko gradivo

V seriji spremljamo njegovo zgodbo ter njegove odnose z ženo, materjo in mlado Hurrem oz. Aleksandro, kot je njeno pravo ime, hčerko ukrajinskega pravoslavnega duhovnika, ki so jo zajeli med osvajalskim pohodom in jo pripeljali v sultanov harem.

Serijo zaznamuje njen vzpon od položaja sužnje do položaja sultanove žene, na katerem je imela močan vpliv na dogajanje znotraj imperija. V tej zgodovinski uspešnici so prikazani ljubezenske spletke, politične prevare, družinske težave in številni drugi zapleti.

V glavnih vlogah blestijo Halit Ergenç kot Sulejman Veličastni ter Meryem Uzerli in Vahide Perçin, ki sta odigrali vlogo Hurrem. V drugi sezoni se je igralski zasedbi serije pridružil tudi Burak Özçivit, ki se je s sodelovanjem v tej seriji prebil med najbolj prepoznavne in priljubljene turške igralce. Tudi v Sloveniji mu oboževalk ni manjkalo.

Serijo Sulejman Veličastni boste na Planetu lahko spremljali od ponedeljka do petka ob 18.45. Prvi del prve sezone bo na sporedu že v torek, 8. avgusta.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.