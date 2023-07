Na Planet 2 prenos prvega turnirja v odbojki na vodi na svetu, ki bo potekal na Ljubljanici

Ljubljana bo 12. in 13. avgusta prizorišče prvega uradnega tekmovanja v odbojki na vodi na svetu. Po dveh izjemno uspešno izpeljanih promocijskih dogodkih se nam na turnirju re:do Volleyball on Water Ljubljanica 2023 zdaj obetajo še pravi odbojkarski obračuni. Dogodek boste na Planet 2 v živo lahko spremljali v nedeljo, 13. avgusta, od 21. ure dalje.

Odbojka na vodi se je prvič predstavila v okviru promocije evropskega prvenstva za moške, ki ga je Slovenija leta 2019 gostila skupaj s Francijo, Belgijo in Nizozemsko. Še več zanimanja je vzbudil lanski spektakel na Ljubljanici, ki je napovedal tekme svetovnega prvenstva v Areni Stožice in ki so ga z zanimanjem spremljali povsod po svetu.

Tokrat se organizatorji tekmovanja re:do Volleyball on Water Ljubljanica 2023 s podporo generalnega sponzorja re:doja - mobilnega ponudnika, ki na inovativen način gradi prihodnost telekomunikacij, pospešeno pripravljajo na prvi uradni turnir v odbojki na vodi v svetovnem merilu. Pri Odbojkarski zvezi Slovenije, pri kateri so se v zadnjih letih lotili največjih projektov v odbojki in odbojki na mivki ter jih izpeljali na najvišji možni ravni, se novega izziva že zelo veselijo.

Foto: www.extrem.si

“Glede na izjemen odziv in doseg, ki sta ga imeli pretekli prireditvi na vodi v Ljubljani smo se letos odločili, da v okviru promocijskih aktivnosti pred evropskima prvenstvoma za ženske in moške in pred kvalifikacijami za olimpijske igre spet vzbudimo nekoliko več zanimanja za odbojko pri navijačih. Tokrat dogodek nima le promocijskega značaja, ampak prvič tudi tekmovalnega. Veseli nas, da bomo prvi tak turnir na svetovni ravni izvedli prav pri nas, kjer smo odbojko na vodi na nek način izumili,” je načrte OZS razkril predsednik Metod Ropret.

Grandmaster re:doja, Iliyan Dimitrov, dodaja: "Pri re:doju se zavedamo, da se sodobni način življenja ljudi spreminja. Zato ves čas iščemo inovativne načine, kako naše storitve prilagajati uporabnikom in jim s tem telekomunikacije narediti še bolj dostopne. Z veseljem sodelujemo in podpiramo organizatorje, ki počnejo enako z odbojko. Šport na inovativen način približujejo večjemu številu ljudi in jim omogočajo, da v njem uživajo v osrčju prelepe Ljubljane.”

Foto: www.extrem.si

Za izvedbo turnirja, ki bo v slovensko prestolnico privabil največje možno število dvojic, po osem v ženski in moški konkurenci, bo skrbel partner v projektu Extrem, ki bo igrišče postavil na še bolj atraktivni lokaciji ob Novem trgu.

“Ponosen se, da smo skupaj z OZS naredili nekaj novega, nekaj inovativnega. Še bolj sem ponosen na to, da nam je to uspelo kot prvim na svetu. Skupaj z Odbojkarsko zvezo Slovenije smo se odločili, da promocijski dogodek nadgradimo in organiziramo tudi prvo uradno tekmovanje v odbojki na vodi. Nova lokacija, ki je morda še za odtenek bolj atraktivna od prejšnje, nam omogoča nadgradnjo prireditve, prostora za ljubitelje športa in mestnega dogajanja bo še več, pripravljamo pa tudi navijaško cono z vrsto aktivnosti. Vsega skupaj se že zelo veselim,” je dejal direktor Extrema, Simon Rožnik.

V promocijo prvega uradnega turnirja v odbojki na vodi se je vključil tudi slovenski reprezentant Rok Možič, ki se te dni z izbrano vrsto mudi na zaključnem turnirju elitne lige narodov v Gdansku.

"Z veseljem sem sprejel vlogo ambasadorja turnirja re:do Volleyball on Water. Že lani, ko sem ob Ljubljanici spremljal promocijski dogodek, sem bil nad dogajanjem navdušen. Prepričan sem, da bo tudi letošnje tekmovanje zelo zanimivo in da bomo v boju za zmago spremljali odbojko na visoki ravni. Veselim se že, da bom lahko navijal za naše najboljše dvojice. Tudi sam bi se želel preizkusiti v odbojki na vodi, a za zdaj za to še ne bo priložnosti. Upam, da kdaj v prihodnosti."

Vlogo športnega direktorja turnirja opravlja naš najboljši odbojkar na mivki, Nejc Zemljak, ki bo poskrbel, da se bodo v boj za najvišja mesta v ženski in moški konkurenci in tudi privlačen nagradni sklad podale atraktivne dvojice iz različnih držav. Kot prva sta udeležbo na turnirju že potrdila slovenska reprezentanta v odbojki in odbojki na mivki Črtomir Bošnjak in Alan Košenina, na igrišču na Ljubljanici pa se bosta zagotovo preizkusila tudi Avstralca Rob Reeves in Declan Tiso.

Turnir re:do Volleyball on Water Ljubljanica 2023 si boste lahko ogledali v soboto in nedeljo, 12. in 13. avgusta, med 9. in 23. uro, v nedeljo, 13. avgusta, od 21. ure dalje boste zaključne dvoboje v neposrednem prenosu lahko spremljali tudi na Planet 2.