Atraktivni posnetki z Ljubljanice, Slovenki v finalu poraženi #video

Tretja samostojna izdaja tekmovanja na izpadanje v odbojki na vodi, katere rdeča nit je bila letos Magična Ljubljanica, je ponudila najbolj razgiban program doslej, so prepričani organizatorji. Zmagi sta odšli na Poljsko med ženskami in Novo Zelandijo med moškimi. V videoposnetku poglejte nekaj atraktivnih akcij in spektakularno kuliso slovenske prestolnice.