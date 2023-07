Moj dragi zmore se vrača

Ob četrtkih in petkih ob 20. uri se boste na Planetu lahko spet zabavali ob prvi sezoni zabavnega šova Moj dragi zmore, ki sta ga vodila Nina Osenar in Miha Brajnik.

Nina Osenar in Miha Brajnik sta v šovu Moj dragi zmore parom pomagala premagovati ovire do glavne nagrade. Zmagovalni par vsake oddaje je domov odnesel kar deset tisoč evrov.

Voditelja Miha Brajnik in Nina Osenar Foto: promocijsko gradivo

V šovu Moj dragi zmore bodo štiri ženske kockale z zelo zanimivo valuto: sposobnostmi svojih partnerjev, ki so v zabavnih igrah in izzivih na pravi preizkušnji.

Če ženska namreč trdi, da njen dragi zmore opraviti neko nalogo ali premagati določeno oviro, potem mora ta to tudi dokazati. Če izziv uspešno opravi, se število žetonov na računu para poveča za toliko, kolikor je dekle stavilo.

Izzivi v oddaji so različni, dinamični in hkrati dopuščajo, da vsak napove rezultat, čeprav gre za igre in izzive, ki jih moški do zdaj še niso igrali. Ženske stavijo na največ osem posebnih izzivov, moški pa se po najboljših močeh potrudijo upravičiti stavo, kjer so na kocki (dobesedno) njegova samozavest, pogum, spretnost, moč ali vzdržljivost.

Prvi del prve sezone šova Moj dragi zmore z voditeljema Nino Osenar in Miho Brajnikom si boste lahko ogledali že v četrtek, 6. avgusta, ob 20. uri. Oddaja bo na sporedu ob četrtkih in petkih. Ne zamudite!

