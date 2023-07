Na Planet prihaja oddaja Prenova doma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od ponedeljka do srede ob 20. uri boste na Planetu lahko spremljali oddajo Prenova doma, v kateri bo ekipa, zadolžena za prenove, vsakič presenetila eno družino, ki potrebuje prenovo doma. Lastniki bodo za dva dni predali ključe svoje hiše, ekipa pa jim bo v tem času prenovila eno sobo in del vrta. Edina zanka je, da se družina ne more sama odločiti, kateri del domovanja jim bodo prenovili ...