Poglejte, kateri udeleženci Poroke na prvi pogled so dopustovali skupaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pomlad na Planetu je bila nadvse zanimiva tudi zaradi šova Poroka na prvi pogled. Čeprav ljubezen med kandidati v drugi sezoni ljubezenskega eksperimenta ni vzcvetela, so se vseeno rodila številna dobra prijateljstva. Nekateri udeleženci šova so skupaj celo dopustovali.

Nekaj prostih dni so to poletje pri naših južnih sosedih skupaj preživeli trije udeleženci druge sezone in ena udeleženka prve sezone Planetovega priljubljenega resničnostnega šova Poroka na prvi pogled.

Edini moški je bil Aleš, ki je močno zaznamoval dogajanje v drugi sezoni šova, veselo druščino pa so sestavljale še Anna Pajnich in Vlasta, ki sta prav tako ljubezen iskali v drugi sezoni, ter Hajdi, ki je po koncu prve sezone z možem iz šova Anžetom tudi v resničnem življenju skočila v zakonski jarem. Njuna sreča na žalost ni trajala dolgo, saj je pred dnevi odjeknila novica, da naj bi se Anže in Hajdi razšla.

Kot je razvidno iz objav na družbenih omrežjih, se je zbrana družba, ki je veliko časa preživela tudi na barki, zelo dobro zabavala. Anna, ki je nekaj fotografiji druženja objavila na svojem profilu na Instagramu, je v objavi zapisala:

"🥰 3 "Barbike" z "Benom" in Skiperka @vlastam na gliserju s 225 konji.😍 3 ločenci iz 2.sezone, ena ločenka iz 1.sezone in 1 potencialna kandidatka za 3.sezono Poroka na 1.pogled. 😁😄🤣💖 Draga Vlasta, naša skiperka in organizatorka. Hvala za profesionalno vožnjo, vodenje skozi otoke Pašman, Ugljan, Dugi otok, Sakarun, Kornate."

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.