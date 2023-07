Golo kopanje bi se za priljubljeno voditeljico lahko precej slabše končalo

Poletje je čas za sproščeno uživanje in nova doživetja. S tem bi se verjetno strinjala tudi radijska in televizijska voditeljica ter komičarka Tanja Kocman, ki smo jo na Planetu lahko spremljali v komentatorski oddaji Poroka na DRUGI pogled. V pogovoru nam je razkrila, kakšne načrte ima za letošnje poletje in z nami delila nekaj zabavnih dogodivščin s svojih potovanj.

"Letos se tako kot lani odpravljam v Grčijo. Tokrat na Kreto, kjer bo veliko počivanja, igranja remija, dobre hrane in tudi izletov po otoku. Rada imam kombinacije počitka in raziskovanja, tako da si to obetam tudi letos," nam je povedala Tanja Kocman, ki je kot najpomembnejšo stvar na dopustu izpostavila pogled na morje iz apartmaja ali hotela. "To je nekaj, čemur se ne odpovem. Ni ga lepšega kot zvečer sedeti na balkonu ali terasi, gledati morje, piti kakšno dobro vino in vmes reševati svet," je razložila v smehu.

Sicer pa dopust najraje uživa v zmernem tempu. "Ponavadi rada na plaži preberem kakšno knjigo, kartam, poslušam glasbo in se občasno na hitro namočim (dovolj hitro, da ne srečam morskega psa). Drugače pa rada raziskujem lepe plaže in skrite kotičke. Če je le možnost, si absolutno rezerviram kak dan za izlet z ladjico, ker mi morje pomeni sinonim za svobodo in počitek," je razložila.

Od hrane v vročih poletnih dneh najbolj prisega na solate, ki si jih rada pripravi tudi sama. "Vedno rada kaj eksperimentiram in dodam v solato kakšno sadje, kot je recimo nektarina. Tudi tu imam rada zanimive kombinacije."

Je pa voditeljica in komičarka na potovanjih doživela tudi kakšno zanimivo dogodivščino. Ena takih se je pripetila, ko sta bili s prijateljico v Rabacu in sta zvečer po naključju pristali na zabavi.

"Ob vračanju v apartma nama je pijača dala dovolj (beri: preveč) poguma in odločili sva se za golo nočno kopanje. In morate razumeti, da sem jaz zelo prestrašena, ko pride do morja in vsega, kar se v njem skriva. A očitno me v tistem trenutku to ni oviralo in tako sva se lepo pognali s skale v morje. Načeloma še to ne bi bilo tako dramatično, če potem ne bi ugotovili, da ne moreva ven, ker so bile pred nama samo skale, polne ježkov. In takrat se je v meni očitno prebudil notranji Schwarzeneger, ker sem si naredila pot mimo ježkov, dvignila sebe in potem še prijateljico na kopno. To je zgodba, ki je zdaj smešna, lahko pa bi se končala precej drugače. V najboljšem primeru bi naju zjutraj polovili ribiči," nam je zgodbo razkrila v smehu.

