Zvezdnika priljubljene serije zasačena v vročem objemu #video

Na Planetu lahko od ponedeljka do petka ob 17. uri spremljate turško uspešnico Zapeljivec, ki velja za eno najbolj priljubljenih turških serij lanskega leta in v kateri navdušujeta glavna igralca Afra Saraçoglu in Mert Demir Ramazan. Vse kaže, da se igralca, ki sta zvezo sicer večkrat zanikala, več kot odlično razumeta tudi za kamerami.

Govorice o romantičnem razmerju med Afro Saraçoglu in Mertom Ramazanom Demirjem so bile končno potrjene, kar je še podžgalo nenehna ugibanja v medijih in predvsem na družbenih omrežjih. Par so pred kratkim opazili paparaci med romantičnim pobegom v priljubljenem turškem morskem letovišču Göcek, kjer sta se prepuščala nežnostim.

Aklına gelen en güzel yaz tatili hangisi? Afra : SANIRIM BU YAZ OLACAK...🥹❤️‍🔥#AfRam #Afrasaracoglu pic.twitter.com/qWhxSa2z8T — SeyFer'ci AfRam'cı Müzeyyen (@hadilanordan25) June 27, 2023

Afra Saraçoğlu je bila sicer od leta 2018 do leta 2022 v razmerju z igralcem Mertom Yazıcıoğlujem, do njunega razhoda pa naj bi prišlo, ker si je bila Afra vse bližje s soigralcem iz serije Zapeljivec Mertom Ramazanom Demirjem, s katerim sta se spoznala pred nekaj leti med snemanjem enega od filmov.

Afra Saraçoglu in Mert Ramazan Demir v seriji Zapeljivec Foto: promocijsko gradivo

Kaj se med igralcema v resnici dogaja, se je po medijih in na družbenih omrežjih sicer kar nekaj časa ugibalo, nedavno slikovno gradivo z njunih skupnih počitnic pa je nesporen dokaz, da med igralcema vlada nekaj več kot samo prijateljstvo.

Posebno kemijo med igralcema je sicer moč opaziti tudi na televizijskih zaslonih v seriji Zapljivec, kot kaže, pa je za to v veliki meri zaslužna tudi njuna romantična zveza za kamerami.

